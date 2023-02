Samuel Poulin soutient le Centre de pédiatrie sociale à Saint-Martin

Le Centre de pédiatrie sociale « Les Passerelles » en Beauce-Sartigan reçoit un soutien financier du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, d’une valeur de 6 500 $.

Ce montant provient de son budget discrétionnaire, de la ministre de la Famille et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. Installé à Saint-Martin, le centre est le tout premier de pédiatrie sociale dans la région. C’est en décembre 2022 qu’il a été inauguré officiellement.

« Nous sommes reconnaissants de cet appui de notre député. Son appui et cette contribution à notre mission exposent clairement la volonté d’offrir un centre de pédiatrie sociale en Beauce-Sartigan qui est moderne, complet et qui répond aux souhaits des familles. Jusqu’à présent 42 enfants ont été pris en charge, et ce, de plusieurs de nos municipalités », explique Valérie Poulin, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles.

Après une visite sur les lieux en août dernier et une rencontre de travail au début de l’année avec ses dirigeants, le député a été en mesure de constater tout le professionnalisme de l’équipe en place et l’organisation des services cliniques au bénéfice des enfants et adolescents du territoire. Des échanges ont également eu lieu avec le cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

« Ça prend tout un village pour élever un enfant. Nous sommes privilégiés dans Beauce-Sartigan de pouvoir compter sur le leadership de professionnels qui croient à l’importance d’offrir des services de santé aux enfants, et ce dès le bas âge. Notre devoir est de se mobiliser et d’appuyer son démarrage. Aujourd’hui, nous offrons une première contribution, et j’invite l’ensemble des intervenants locaux à se mobiliser », indique le député de Beauce-Sud.

Rappelons que le centre bénéficie également d’une somme de 50 000 $ provenant du ministère de la Famille pour appuyer son démarrage. Il invite l’ensemble des municipalités et la société civile à se mobiliser financièrement pour supporter les premiers pas de l’organisation.