Mgr Gérald Cyprien Lacroix nommé au conseil des cardinaux

Le chef de l’Archidiocèse catholique de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix et Beauceron d’origine, a été nommé mardi par le pape François au Conseil des cardinaux.

Rappelons, que l’homme d’Église de 65 ans est né à Saint-Hilaire-de-Dorset et a accédé les échelons petit à petit. Il est archevêque de Québec et primat du Canada depuis 2011 et trois ans plus tard le pape l’élevait au cardinalat.

Le Conseil des cardinaux a été renouvelé, le mandat du précédent Conseil venait à échéance. Ce conseil a été l’œuvre du pape François le créant en 2013. Il désirait être assisté dans le gouvernement de l’Église universelle et de l’aide pour étudier un projet de révision de la Curie romaine.

Le 7 mars, il a transmis un message de remerciement sur son compte Twitter : « Je suis très touché par la confiance du Pape m’invitant à me joindre au Conseil des cardinaux. Une grande responsabilité que je veux assumer avec générosité. Ma première responsabilité demeure l’Archidiocèse de Qc. C’est ma famille, je veux bien la servir. Merci de votre prière. »