Le CISSS souligne la Semaine nationale du don d'organes et de tissus

C'est la Semaine nationale du don d'organes et de tissus et pour l'occasion, le Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) s'adresse à la population.

Afin de sensibiliser la population à l’importance du don d’organes et de tissus et de conscientiser le personnel et les médecins sur l’importance de référer des usagers pour le don d’organes et de tissus, des activités ont lieu cette semaine. De touchants témoignages d’usagers, des conférences et une visite de la coordonnatrice aux prélèvements de tissus humains sur les unités des quatre hôpitaux de la région sont entre autres au programme.

Selon les données de Transplant Québec, au cours de la dernière année, dans la région de la Chaudière-Appalaches, 14 personnes ont reçu une transplantation, dont six ont reçu un rein. En date du 31 décembre 2022, 26 personnes étaient en attente d’une transplantation, dont 22 pour un rein.

Présence d’un membre d’Héma-Québec pour accompagner le personnel et les médecins

Audrey Leblond, coordonnatrice aux prélèvements et développement de tissus humains est entrée en fonction le 7 novembre dernier au CISSS de Chaudière-Appalaches. Mme Leblond, qui est une employée d’Héma-Québec, est responsable des activités entourant le don de tissus humains dans les quatre hôpitaux du CISSS, en collaboration avec le Comité régional du don d’organes et de tissus de l’établissement. L’objectif de son intégration est d’augmenter le nombre de recommandations et le taux de consentement des familles en accompagnant celles-ci, le personnel et les médecins tout au long de la démarche.

Dites-le comme vous voulez, mais dites-le

Chaque citoyen devrait faire connaître sa volonté à ses proches. Le don d’organes au décès survient presque toujours à la suite d’un événement subit (hémorragie cérébrale massive, trauma crânien, etc.). La famille est alors en situation de crise. Lorsqu’une personne a fait connaître sa volonté par écrit et qu’elle en a parlé à ses proches, cela facilite le processus de don. La famille, qui a un rôle incontournable dans le processus en don d’organes et de tissus, est alors plus encline à contribuer à la réalisation du don.

Pour en savoir davantage sur le don d’organes et de tissus et pour faire connaître votre volonté de faire ce don, visitez le www.ditesle.ca.