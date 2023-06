De nouvelles façons d'améliorer le système de santé, dit le CISSS

Le CISSS de Chaudière-Appalaches mentionne travailler sur un exercice de modulation au niveau de la main-d'oeuvre en santé. Cette initiative veut améliorer la qualité de vie des travailleurs de la santé, tout en offrant un service de soin efficace aux patients.

C'est ce dont a parlé Carole Deschênes, directrice exécutive pour les réseaux locaux de services de la Beauce et des Etchemins du CISSS, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« On travaille depuis un moment à moduler nos services, pour que ce soit plus facile cet été. Ce que ça signifie, c'est que chaque direction s'est questionnée s'il y avait des services qui pouvaient être offerts dans l'été par des gens. Cela permet aux services ouverts 24 heures comme l'hôpital, les urgences et les urgences d'avoir le plus de personnel et le moins de temps supplémentaire obligatoire (TSO) possible. »

En exemple, elle a parlé des infirmières administrées aux écoles, qui peuvent aider dans les autres établissements durant l'été. Il peut en être de même pour les hygiénistes dentaires, notamment.

« On parle de 400 employés, qui se prêtent à cette exercice là. L'idée est de pouvoir garantir le service 24 heures et sept jours, sans toucher au TSO. »

En pleine pénurie de main-d'oeuvre, l'objectif demeure d'assurer un système de santé efficace au contribuable, problème qui s'échelonne depuis longtemps. Cette approche du CISSS veut aussi remédier à cet enjeu.

« L'exercice de modulation venait aussi avec l'idée de concentrer davantage les vacances des employés. Ce qui veut dire de donner plus de vacances pendant l'été, pour reprendre le cours habituel plus rapidement à l'automne. »

« En modulant des services, on peut offrir des meilleurs vacances à plus de personnes », a ajouté Madame Deschênes en terminant.

Récemment, le Journal de Québec rapportait la fermeture de certains lits à l'Hôpital de Saint-Georges. Le CISSS de Chaudière-Appalaches avait alors assuré que le service à la population ne serait en rien affecté.