Voie de contournement: le maire de Nantes craint des contaminations de l'eau

Nantes est l'une des trois municipalités concernées par la nouvelle voie ferrée de contournement de Lac-Mégantic. Son maire, Daniel Gendron, s'est récemment retiré du projet par peur des contaminations de l'eau et de la destruction des milieux humides.

« En février dernier, le conseil a décidé, sur décision partagée que l'on se retirait du projet et que l'on était contre, » a lancé Daniel Gendron en entrevue avec EnBeauce.com.

Pour reprendre le cheminement de la prise de position de la Municipalité, il faut retourner en septembre 2021. À cette date, les élus avaient eu une rencontre avec Transport Canada et leurs hydrologues, qui confirmait l'absence de milieux humides sur le tracé de la voie de contournement.

« Selon eux, il n'y avait pas de milieux humides dans la partie du tracé qui concerne notre territoire. Mais nous, nous savions qu'il y en avait, et les citoyens également, » a complété le maire de Nantes.

Une seconde étude qui change la donne

Quelques semaines plus tard, une nouvelle étude réalisée par Éléonore, annonce que 4/5 du tracé est finalement sur des milieux humides de la Municipalité.

« En juin, la MRC du Granit a adopté un règlement de protection des milieux humides, sur près de 9 000 hectares, avec le nouveau Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). On a alors mis le holà, car il y avait bien des milieux humides sur le tracé, » a ajouté l'élu.

Les principales préoccupations de la Municipalité concernent l'eau potable. « On craint avant tout pour la contamination de l'eau et la destruction des milieux humides. Aussi, ces milieux humides alimentent le Lac de l'Orignal situé plus bas. On ne peut pas se permettre de contaminer cette eau et de réduire l'approvisionnement en eau, » a expliqué Daniel Gendron.

Par ailleurs, le Lac de l'Orignal, se jetant également dans la rivière Chaudière, cette dernière est aussi menacée à ce niveau de tracé.

« Nous avons un développement résidentiel avec de futurs grandes maisons dans ces coins-là. On ne peut pas non plus prendre le risque de voir ce projet impacté par les travaux de la voie de contournement, » conclu le maire de Nantes.