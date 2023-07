Voie de contournement: le maire de Frontenac lance un appel aux élus beaucerons

Gaby Gendron, maire de la Municipalité de Frontenac située sur le tracé de la voie de contournement de Lac-Mégantic, tire la sonnette d'alarme sur les dangers de cette dernière pour la rivière Chaudière.

« On a effectué un référendum dans la Municipalité de Frontenac, et on a eu 92,5 % des gens qui s'opposaient au tracé actuel sur la voie de contournement ferroviaire, » a lancé le maire, Gaby Gendron, lors d'une entrevue à EnBeauce.com.

Depuis l'annonce du tracé de la voie de contournement et des différentes études environnementales, la Municipalité de Frontenac s'est positionnée contre ce projet.

« On nous répondait que oui il y a des enjeux environnementaux, mais qu'ils allaient débuter la construction et que ça serait régler en temps et lieu. Mais on parle quand même des milieux humides et d'eau potable, mes citoyens ne peuvent pas manquer d'eau, » a insisté le maire.

Un appel aux municipalités beauceronnes

Par ailleurs, il espère faire prendre conscience aux élus de la Beauce que la rivière Chaudière est directement concernée par les travaux de la voie de contournement.

« Il faut comprendre qu'il va avoir de la poussière de dynamite et de pierre dans l'eau, et que tout ça va descendre dans la rivière jusqu'à Québec. Prés de 55 millions de litres d'eau contaminée, seront rejetés chaque jour dans la rivière. À Saint-Luger, Saint-Gédéon, Saint-Georges... il va aussi avoir de l'érosion de terrain. »

Une discussion entre les maires de la MRC du Granit et ceux de la Beauce pourrait permettre de mieux appréhender ces problématiques, et ainsi comprendre qu'il n'y a pas que Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac de concerné.

« Je peux aller les rencontrer dans les conseils des maires pour leur expliquer la problématique qu'ils vont probablement avoir. J'ai aussi engagé un hydrogéologue et il peut faire le déplacement avec moi pour expliquer la problématique qu'ils vont vivre. Il va aussi avoir une problématique au niveau des poissons. Les personnes qui prennent leur eau potable dans la rivière vont aussi être affectées, » complète-t-il.

Des dégâts irréversibles pour l'environnement

Dans les nombreuses études demandées Transport Canada, et celles effectuées par des hydrogéologues, il est possible de retrouver les effets négatifs que produiraient ces travaux sur l'environnement.

Pour appuyer son propos, le maire de Frontenac a aussi mis en avant le plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC du Granit. Ce dernier met en avant le fait que le projet de la voie de contournement « entraînerait à lui seul, la majorité des pertes anticipées en milieux humides, sur le territoire de la MRC du Granit, soit 59 % » et qu'il « serait improbable, voire impossible de compenser toutes les pertes prévues ».

« On peut aussi prendre l'exemple de la Ville de Wakefield, où lorsqu'ils ont creusé l'autoroute 5, Transport Québec a dynamité et contaminé la nappe phréatique. Ça fait 10 ans maintenant que ces gens boivent de l'eau en bouteille, » a expliqué l'élu.

« Je le rappelle encore, s'il y a des maires de la Beauce qui aimeraient que j'aille les rencontrer, ça me ferait le plus grand plaisir. On se rend compte que les gens de la Beauce ne sont pas réellement informés des problématiques qui courent si jamais la voie de contournement se fait, dans le tracé actuel, » a conclu le maire.