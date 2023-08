Ajouts de mesures et d'outils pour l’utilisation des horodateurs

De nouvelles mesures et de nouveaux outils ont été prévus pour soutenir l’utilisation des horodateurs, déployés depuis avril dernier pour acquitter les frais de stationnement à l’Hôpital de Saint-Georges.

Dans un souci d’accessibilité, ces ajouts s’appuient sur les suggestions et commentaires reçus de la part du Comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et des visiteurs de l’hôpital, a fait savoir l'organisme par voie de communiqué de presse.

Ainsi, les mesures et outils suivants ont été ajoutés ou le seront sous peu :

• Un nouvel horodateur sera ajouté à l’extérieur de l’hôpital, dans le stationnement;

• Dix cases de stationnement, situées près de l’entrée principale de l’hôpital, ont été réservées en mode «débarcadère» avec une période sans enregistrement de 30 minutes maximum;

• De l’affichage explicatif a aussi été ajouté à l’extérieur, ainsi qu’à l’intérieur de l’hôpital;

• Des encarts papier de type pas-à-pas sont remis aux usagers qui désirent s’enregistrer par l’application mobile Parkedin;

• De courtes vidéos ont également été réalisées afin de montrer étape par étape, l’enregistrement par l’horodateur et par l’application mobile Parkedin;

• Trois machines à monnaie ont été installées près des horodateurs intérieurs pour permettre le paiement en argent comptant, qui doit se faire avec le montant exact.

Par ailleurs, pour les usagers qui dépassent le temps enregistré alors qu’ils sont encore à l’intérieur de l’hôpital, il leur suffira à leur sortie, une fois les soins et services complétés, d’ajouter le temps supplémentaire nécessaire, sur l’horodateur ou dans l’application.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches réitère également, comme il l’a déjà fait publiquement plus tôt ce printemps, qu’étant donnée la période d’implantation, aucune amende ou aucun avis d’infraction ne sera remis pour la prochaine année.

Finalement, le Comité des usagers continuera d’être impliqué dans le suivi de l’implantation en recueillant les commentaires des visiteurs qui permettront de réaliser des ajustements au fur et à mesure, si nécessaire.