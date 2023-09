Installation d'un vélo blanc à la mémoire d'un cycliste fauché sur la 173

L’organisme Souliers et vélos fantômes Québec (SVFQ) organise ce samedi 23 septembre une cérémonie à la mémoire de Yves Lemelin, qu’un automobiliste a fauché le 11 juin dernier alors qu’il circulait à vélo à Saint-Joseph-de-Beauce.

Il s’agit du 22e mémorial installé par SVFQ, mais du premier dans la région de Chaudière-Appalaches.

Rappelons que la piste cyclable reliant Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville est incomplète. Depuis plusieurs décennies, l’absence de pont qui enjambe la rivière Calway force les cyclistes à emprunter la route 173. Yves Lemelin a ainsi été victime d’une collision mortelle alors qu’il tentait de rejoindre l’autre tronçon de piste.

La cérémonie de samedi consistera principalement en l’installation et le dévoilement d’une plaque commémorative et d’un vélo peint en blanc. Elle aura lieu à l’endroit exact où la collision a eu lieu, sur la route du Président-Kennedy (173), entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville. La famille et les proches du défunt sont attendus, de même que plusieurs cyclistes.

Tous les élus municipaux, provinciaux et fédéraux du secteur, de même que ceux dont les fonctions touchent à la mobilité, la sécurité publique et à la sécurité routière, ont été invitées à assister à la cérémonie.