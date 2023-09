Un souper méchoui qui rapporte 4 500 $

Plus de 115 personnes, présentes au souper méchoui du Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon, ont permis d'amasser plus de 4 500 $ pour la campagne de financement de l'organisme.

L'événement s'est déroulé au Club Aramis de la municipalité, samedi dernier. Plusieurs entreprises et commanditaires ont contribué au souper, soit par des dons monétaires, soit par des cadeaux.

Lancée en juin dernier, la campagne de financement a comme objectif de recueillir 200 000 $ afin d’aménager le garage — acquis en janvier dernier avec une maison attenante, pour en faire le comptoir vestimentaire du Service d’entraide. Le bâtiment a besoin d’une nouvelle fondation, d’isolation, d'installation de fenêtres, d'un raccordement avec les services municipaux d'eau et d'égout et d'un aménagement intérieur pour un travail sécuritaire des bénévoles et une circulation adéquate de la clientèle.

Rappelons que le Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui œuvre dans la communauté depuis 1988, a pour mission est d’aider matériellement et apporter du support moral aux personnes vivant une situation de vulnérabilité tout en défendant leurs intérêts. L bénévoles, aux commanditaires et à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager en venant souper.