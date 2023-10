La Nuit des sans-abris se tiendra le 20 octobre au Bercail

Au Bercail et la Maison des jeunes Beauce Sartigan invitent toute la population à participer à la 16e édition de La Nuit des sans-abris, qui aura lieu le 20 octobre de 18 h à minuit, dans la cour arrière du Bercail au 12165, 2e avenue.

Cette année encore l’événement est sous le thème ‘’Sans toit, ni choix’’. Alors qu’une crise du logement sévit partout au Québec, participer à ce rassemblement est un geste simple, mais concret pour témoigner notre solidarité envers les citoyen.ne.s en situation d’itinérance et les organismes œuvrant auprès de ces personnes.

Sur place les gens pourront profiter du duo habituel composé de Luc et MarieJo. Aussi, du café, de la soupe et des collations diverses seront offerts tout au long de la soirée. Une distribution de vêtements chauds aura lieu sur place et les gens présents seront invités à laisser un message pour leurs co-citoyens vivant davantage de vulnérabilité dans une œuvre collective éphémère qui sera affichée dans la salle à manger des services de l’Accueil Inconditionnelle et de l’Assiettée Beauceronne.

Rappelons que La Nuit des sans-abri a été fondée en 1989 par les Auberges du cœur du Québec sous le nom de “La Nuit des jeunes sans-abri”. Anciennement tenue au centre-ville de Montréal, en 1997, elle s’est éclatée, pour permettre de rejoindre les gens dans toutes les communautés du Québec. La Nuit des sans-abri a toujours lieu le 3e vendredi du mois d’octobre et se tient aujourd’hui dans plus 60 municipalités.