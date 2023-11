C'est la campagne des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes

Depuis le 25 novembre, et jusqu'au 6 décembre, se déroule la 14e campagne de sensibilisation des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes. Cette année le thème abordé est la précarité genrée et les violences ignorées.

Ces 12 jours se terminent le 6 décembre, soit la Journée nationale de commémoration et d’action contre les violences faites aux femmes. Cette journée est énormément significative, car le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été tuées à la Polytechnique de Montréal.

« Ces 14 féminicides ont été faits sur la base du genre des victimes. Ils nous amènent donc à réfléchir collectivement sur les violences que vivent les femmes au quotidien et les nombreux féminicides qui ont encore lieu chaque année au Québec, et plus précisément en Chaudière-Appalaches », rappellent les porte-parole du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA).

En effet, la situation économique actuelle du Québec encourage l’appauvrissement des femmes et accentue leur dépendance financière. Les violences économiques sont souvent peu reconnues et/ou dénoncées. Le RGFCA souhaite rappeler qu’actuellement, les offres salariales offertes par le gouvernement du Québec pour les métiers à majorité féminine ne suivent même pas l’inflation. Cela montre que la précarité financière genrée est un phénomène accepté au sein de notre société.

De plus, le manque de ressources financières peut avoir de sérieuses répercussions au sein de la vie personnelle des femmes. Effectivement, sans sécurité financière, il est plus difficile pour les femmes d’échapper aux situations de violence qu’elles peuvent vivre. Pour les femmes, une séparation amoureuse est désastreuse sur le plan financier, et peut même amener une grande précarité financière. En Chaudière-Appalaches, les femmes font en moyenne 88,03% du salaire des hommes. En 2023, ses inégalités salariales entre les hommes et les femmes amènent une vulnérabilité de la femme dans un couple.

Le Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches a d’ailleurs lancé la 2e Mise à jour de l’état de situation sur la pauvreté des femmes en Chaudière-Appalaches dernièrement. Ce document fait part de la situation financière des femmes dépendant de leur MRC.

Enfin, les groupes membres du réseau organisent plusieurs activités dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes. Le tout est disponible en ligne sur la page Facebook du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches qui est un regroupement régional travaillant à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.