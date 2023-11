La Chorale Voix-là Noël perpétue sa tradition

La professeure de chant Trycia Turcotte poursuit sa récente tradition créée avec la Chorale Voix-là Noël, un groupe de bénévoles qui chantent des airs de Noël aux portes des habitants de Saint-Georges.

Ainsi, pour une deuxième année consécutive, ce projet de chorale de rue se poursuivra avec 50 bénévoles répartis en trois équipes. Ils passeront de porte en porte les soirs du 10 et du 17 décembre, entre 18 h et 19 h 30.

Au-delà d'apporter du bonheur aux citoyens, cette opération vise à amasser des dons pour Parents d'Anges - Beauce-Etchemins, un organisme qui soutient les familles touchées par le deuil périnatal.

L'an dernier, pour la première édition, les choristes avaient récolté un peu plus de 2 000$ qui avaient été remis à l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir, venant en aide aux enfants malades.

Une idée venue d'un souvenir

Trycia eut l'idée de cette chorale grâce à un souvenir d’enfance. « Ça a commencé comme ça, à tous les partys de Noël et du jour de l’An, ma tante apportait sa machine de karaoké et on pouvait chanter pendant des heures. Puis cette année (en 2022), en écoutant des musiques de Noël, je me suis dit qu’il n’y avait pas ça par ici, des chorales de Noël dans les rues comme on peut voir dans les films américains, alors je me suis dit pourquoi ne pas tenter l’expérience », avait-elle raconté à EnBeauce.com l'an passé.