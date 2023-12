Un appui financier au CEPS Beauce-Etchemins pour la santé mentale des jeunes

Le Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins recevra un soutien financier de 25 777 $, dans le cadre de l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans.

Le ministre de la Culture et des Communications, et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse.

Ce soutien fait partie de l'enveloppe globale de 985 894 $ réservée à la réalisation de 47 projets culturels, dans 17 régions du Québec, qui visent à inciter les jeunes à participer à des activités artistiques et culturelles ayant un effet positif sur leur santé mentale.

Depuis le lancement du premier appel en 2022, le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 a permis au ministère de la Culture et des Communications de verser plus de 2 M$ pour la réalisation de plus de 90 projets culturels.