Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles amasse 2 M$

L'objectif de la campagne de financement du centre de pédiatrie sociale Beauce-Sartigan Les Passerelles a été largement dépassé pour atteindre les deux millions de dollars, vient d'annoncer le comité de financement de l'organisme, par voie de communiqué de presse.

« La communauté s’est vraiment mobilisée pour la cause. Grâce à la grande générosité des entreprises de la région et de plusieurs particuliers, nous avons dépassé notre objectif de 1,5 M$ sur trois ans », a indiqué la directrice générale du centre, Valérie Poulin. La campagne avait été lancée en septembre dernier sous le thème Visons Grand.

Parmi la cinquantaine d'entreprises qui ont contribué à la cause — le centre est un organisme à but non lucratif qui accompagne les enfants et les adolescents âgés de 0 à 18 ans de Beauce-Sartigan, et leurs familles, en situation de vulnérabilité — on note des contributions exceptionnelles de Manac, Desjardins, Canam, Matra, Altrum, Mirage et Garaga, qui ont joué un rôle crucial dans le succès de cette collecte. « Cette réussite ne fait que renforcer notre détermination à poursuivre notre mission avec encore plus de vigueur », a signalé Mme Poulin.

Parmi les initiatives de collectes, notons que la Guignolée, tenue en décembre dans onze municipalités de Beauce-Sartigan, avait permis d'amasser 20 000 $

Nouvelle année, nouveaux défis

Avec les fonds amassés, le CPS Les Passerelles sera en mesure d'offrir des services bonifiés pour les enfants de Beauce-Sartigan.

En outre, l’organisme pourra dorénavant compter sur une contribution annuelle assurée de 75 000 $, puisque le centre vient d'obtenir le premier niveau de certification de la Fondation du Dr Julien. Ce 45ème centre de pédiatrie sociale en communauté au Québec a ouvert ses portes en septembre 2022. Les bureaux sont installés à Saint-Martin-de-Beauce.

Le CPS est également à la recherche de bénévoles pour appuyer les futures campagnes de financement. Les intéressés peuvent contacter directement la directrice générale, Valérie Poulin (418 382-0255).

Enfin, même si les objectifs à court terme de financement sont atteints, l’organisme accepte toujours les dons. On peut notamment le faire via la page sécurisée du site Internet du centre (cpslespasserelles.com/je-donne).