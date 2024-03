Du théâtre d’intervention pour lutter contre la violence

C’est une soirée bien spéciale que propose cette année le Centre-Femmes de Beauce pour souligner la Journée internationale des droits des femmes.

En continuité avec la démarche initiée l’automne dernier pour lutter contre la violence envers les femmes vulnérables, la population est invitée à vivre une expérience de théâtre d’intervention, le mardi 12 mars, à 19 h, à la Polyvalente de Saint-Georges.

À cette occasion, on y présentera la pièce Je te vois. L’œuvre originale, de l’autrice et metteure en scène Marie-Esther Poulin, dépeint des violences psychologique, émotive, physique et monétaire; et comment celles-ci peuvent se manifester et s’installer de façon pernicieuse.

Mme Poulin commente que « bien que fictifs, ces quatre tableaux sont librement inspirés de situations bien réelles dont j'ai été témoin. Bref, c'est une expérience théâtrale touchante, libératrice et même thérapeutique ». Elle salue le travail des sept comédiens qui se montrent convaincants.

Soulignons que chaque scène sera suivie d’échanges avec la salle. Une intervenante du Centre-Femmes de Beauce accueillera les propos avec professionnalisme.

L'entrée à la soirée est gratuite mais il est nécessaire de réserver en appelant au 418 227-4037 ou par internet au centrefemmesdebeauce.org.

Organisme à but non lucratif, notez que le Centre-Femmes de Beauce joue un rôle moteur dans l’avancement de la condition féminine, et ce, depuis 1980. Il est un agent de changement social, un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions. L’équipe travaille à briser l’isolement, à l’amélioration des conditions de vie des femmes ainsi qu’à la défense de leurs droits et intérêts.