Maison Moisson Beauce: il ne reste que 700 billets

Moins de 700 billets sont encore disponibles au moment d'écrire ces lignes, pour tenter de remporter la Maison Moisson Beauce

Plusieurs points de vente ont déjà écoulé tous leurs billets. Il est encore possible de se procurer un billet au coût de 100 $ et courir la chance de gagner un jumelé ou la somme de 250 000 $. Il est aussi possible d'acheter un billet de groupe au coût de 20 $ en allant directement chez Moisson Beauce au 3750, 10e avenue à Saint-Georges.

« C’est avec fierté que nous vous annonçons que nous avons moins de 700 billets disponibles sur le marché. Il est grand temps de vous procurer le vôtre et peut-être gagner votre maison de rêve ! », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Voici la liste des endroits où il reste encore quelques billets:

Sur Internet en cliquant ici

en cliquant ici Beaucevill e : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert;

e : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert; Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

: Marché des Pins; Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

: Gaz Bar Saint-Benoît; Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

: Garage Serge Poulin; Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur Lessencetiel;

: Dépanneur Lessencetiel; Saint-Georges (secteur Est) : Accommodation l'Escale, Accommodation M'as-tu Vu, APCHQ, Boucherie Alimentation Idéale, Familiprix - Carrefour Saint-Georges, IGA Famille Groleau, Jean Coutu - Place Centre-ville, Marché 7-23, Métro Laval Veilleux, Salon Beauté Boucle d'Or, Tigre Géant;

: Accommodation l'Escale, Accommodation M'as-tu Vu, APCHQ, Boucherie Alimentation Idéale, Familiprix - Carrefour Saint-Georges, IGA Famille Groleau, Jean Coutu - Place Centre-ville, Marché 7-23, Métro Laval Veilleux, Salon Beauté Boucle d'Or, Tigre Géant; Saint-Georges (secteur Ouest) : Coop Avantis BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet;

: Coop Avantis BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet; Saint-Magloire : J.L. Asselin;

: J.L. Asselin; Saint-Martin : Alimentation Quirion;

: Alimentation Quirion; Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

: Marché Abénakis, Marché du Village; Saint-Zacharie : Cado Gaz,

: Cado Gaz, Dans certaines Caisses Desjardins de la région de Chaudière-Appalaches.

Rappelons que le tirage se déroulera dans moins de 3 semaines, à la Maison Moisson Beauce le jeudi 11 avril 2024 à 18 h 30 et sera diffusé simultanément sur la page Facebook de l'organisation.

