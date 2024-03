La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 23 mars

Éliot Grondin victorieux à la maison

Médaillé d’or et de bronze il y a un an au Mont-Sainte-Anne, Eliot Grondin a poursuivi sa lancée en sol québécois samedi, montant une fois de plus sur la plus haute marche du podium devant ses partisans en Coupe du monde.

Des immersions en entreprise pour remotiver les étudiants

Le corps enseignant de la Polyvalente de Saint-Georges a mis sur pied cette année une nouvelle initiative visant à «remotiver» les élèves en passe de s'aligner vers le décrochage scolaire.

Dimanche 24 mars

Nouvelle-Beauce: 12 nouvelles constructions résidentielles en zone agricole

En 2023, cinq municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont vu 12 nouvelles constructions résidentielles s’implanter en zone agricole.

Championnats canadiens de l'Est en natation: Émile Bergeron fait bonne figure

Le nageur Émile Bergeron a fait très bonne figure dans le cadre des Championnats canadiens de l'Est, qui se sont déroulés au PEPS de l'Université Laval à Québec, jeudi et vendredi.

Éliot Grondin couronné champion du monde en snowboard cross

Le globe de cristal était déjà dans la poche, mais Éliot Grondin a tout de même profité de la dernière Coupe du monde de snowboard cross de la saison pour se mettre en spectacle. Aujourd'hui, il a remporté une deuxième médaille d’or en deux jours au Mont-Saint-Anne devant une foule en délire.

Lundi 25 mars

Coconut café: un premier roman pour Josée Mercier

L'auteure Josée Mercier nous propose un tout premier roman avec Coconut café, qui sera officiellement lancé le 7 avril.

Dylan Boissonneault-Lachance reçoit une peine de 66 mois d'emprisonnement

Ce vendredi 22 mars, au Palais de Justice de Saint-Joseph-de-Beauce, Dylan Boissonneault-Lachance a été condamné à une peine de 66 mois d'emprisonnement en lien avec les incendies criminels du 5 juillet 2023, en Haute-Beauce.

Agression sexuelle: les procédures contre Martin Duchesne se poursuivent

Martin Duchesne a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement Yvette Gérard, une femme de 72 ans qui a une déficience intellectuelle, entre le 1er janvier 2019 et le 11 mai 2020.

La CAQ devrait changer de nom

Depuis sa réélection en octobre 2022, soit en à peine 18 mois, le Gouvernement québécois dirigé par la Coalition Avenir Québec (CAQ) multiplie les virages à 180 degrés. Des nouvelles annoncées comme des priorités du Gouvernement sont modifiées ou tout simplement abandonnées dès qu’un obstacle survient, alors que, dans d’autres cas, on nous ment effrontément.

Mardi 26 mars

Une CAQ en perte de vitesse en Beauce laisse la voie libre au PCQ

Dans un sondage de qc125.com, révélé ce lundi 25 mars, le Parti Conservateur du Québec (PCQ) domine largement les intentions de vote, aussi bien pour le comté de Beauce-Sud, que pour celui de Beauce-Nord, avec 43 % et 42 %.

Saint-Georges : les travaux de la cour municipale débuteront cette année

Réunis en conseil de ville ce lundi 25 mars, les conseillers de la Ville de Saint-Georges ont voté pour valider le contrat pour le réaménagement de la cour municipale de l'hôtel de ville.

La Polyvalente Saint-Georges accueillera les Finales régionales de Secondaire en spectacle

Les finales régionales de Secondaire en spectacle en Chaudière-Appalaches auront lieu les 4, 5, 10 et 11 avril.

Vallée Auto Saint-Georges investit 8 M$ dans une nouvelle concession

Le concessionnaire Vallée Auto Saint-Georges a annoncé, ce mardi 26 mars, l'investissement de 8 M$ dans de nouveaux locaux situés au coin de la 120e rue et de la route 204 à Saint-Georges.

Les Condors accèdent aux demi-finales de la coupe NAPA

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont éliminé les Panthères de Saint-Jérôme en six parties et accèdent ainsi aux demi-finales de la Coupe Napa.

Entre espoir et frustration : la longue grève des loisirs de Saint-Georges continue

Une délégation de syndicats affiliés au Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) participaient à une manifestation, devant l'hôtel de ville de Saint-Georges, ce lundi 25 mars, afin de soutenir la grève des employés des loisirs.

Mercredi 27 mars

Transport collectif: les MRC de Beauce-Nord se partagent 330 000 $

Une aide ponctuelle totale de 331 834 $ sera versée aux deux MRC de Beauce-Nord, afin de contrer la baisse des revenus causée notamment par une perte d’achalandage.

Le 24DH Saint-Georges Ford déménage à Saint-Prosper

Pour la première fois de son histoire, le 24DH Saint-Georges Ford prendra place dans l'aréna de Saint-Prosper les 4 et 5 mai prochains.

Deux Beaucerons interpellés par l’Escouade nationale de répression du crime organisé

Deux Beaucerons ont été interpellés ce matin dans le cadre d'une opération visant l’arrestation de membres des Hells Angels et de leurs sympathisants de la région de Québec menée par les policiers de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO).

Arrestations: le Bernardin accusé de trafic de cocaïne

Guy St-Laurent, résident de Saint-Bernard âgé de 62 ans, a été interpellé ce matin dans le cadre d'une opération visant l’arrestation de membres des Hells Angels et de leurs sympathisants de la région de Québec menée par les policiers de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO).

Espèces en péril: accord de contribution entre l'UPA Chaudière-Appalaches et Environnement Canada

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches vient d’annoncer la conclusion d’une entente de financement de 158 630 $ avec Environnement et Changement climatique Canada pour la mise en place d’un projet dans le cadre du programme de Partenariat relatif aux espèces en péril présentes sur les terres agricoles (PEPTA).

Jeudi 28 mars

Beauce Art sera au coeur du dernier Café historique

Pour le 40e et dernier Café historique, l'animateur, Pier Dutil, invitera les membres de l'organisation de Beauce Art, le vendredi 12 avril prochain dès 9 h 30, au centre culturel Marie-Fitzbach.

Le Québec célèbrera désormais la Journée nationale de l’érable

Les députés de l’Assemblée nationale du Québec viennent d’adopter à l’unanimité le projet de loi du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, proclamant le 3e dimanche du mois d’octobre, de chaque année, la Journée nationale de l’érable au Québec.

(VIDÉO) Une journée festive pour aider la petite Léa et tous les amputés de guerre

Johanie Breton et Katherine Fecteau, la mère de Léa, organisent une Journée festive afin de récolter des fonds pour l'Association des Amputés de guerre.

Une importante panne d'électricité paralyse la Beauce

Une grande partie de la Beauce était sans électricité, ce jeudi 28 mars, de 18 h 30 à 21 h en raison d'un bris d'équipements, selon les informations d'Hydro-Québec.

Vendredi 29 mars

L’innovation au cœur des actions de Beauce-Centre Économique en 2023

Plus de 75 représentants du milieu des affaires ont pris part, hier soir, à l'Assemblée générale annuelle de Beauce-Centre Économique, qui s'est déroulée au Centre Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce.

Une surchauffe entre une ligne privée et une ligne de transport à l'origine de la panne

Une importante panne d'électricité a touché la Beauce le jeudi 28 mars, d'abord à 16 h, puis une nouvelle fois vers 18 h 30. Cette panne a été provoquée par une surchauffe entre une ligne de transport d'Hydro-Québec et une ligne privée appartenant à une cabane à sucre.

Sébastien Vachon élu président des Producteurs de bovins du Québec

Le conseil d'administration des Producteurs de bovins du Québec (PBQ) a annoncé, ce mercredi 27 mars, la nomination d'un Beauceron, Sébastien Vachon, à la présidence de l'organisation.

(VIDÉO) Jean Maheux: 45 ans de métier et toujours la passion du jeu

Depuis le temps qu'il monte sur scène, ou qu'il incarne des rôles au petit et grand écran, Jean Maheux n'a pas perdu une miette de la passion de jouer, qui l'habite depuis toujours.