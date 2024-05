17e présentation le 8 juin à Saint-Georges

Les préparatifs vont bon train pour la tenue du 17e Relais pour la vie de Beauce, au profit de la Société canadienne du cancer, qui aura lieu le 8 juin prochain à Saint-Georges

Déjà 46 équipes sont inscrites, provenant de plusieurs municipalités de la Beauce et des Etchemins. Cette année, la présidente d’honneur de l'événement est Audrey Samson, tatoueuse et propriétaire du Centre d’arts martiaux Kaizen.

Par ailleurs, deux changements importants ont été apportés à la tenue de la marche.

D'abord, un nouveau site d'accueil à Saint-Georges, soit la cour mitoyenne du centre de formation professionnelle Pozer et du centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin. Pour le comité organisateur, ce nouvel emplacement central offrira une plus grande visibilité à l’événement, en plus d’être accessible facilement à la population qui souhaiterait s’y joindre.

De plus pour la première fois, le relais se déroulera dans une formule de huit heures, soit de 16 h à minuit, dans le but d’améliorer les conditions d'engagement des participantes et des participants. Comme à l’habitude, on y trouvera de l’animation musicale par des artistes de la Beauce et des kiosques. Un espace pour les familles avec des jeux gonflables, maquillage et mascotte sera aussi aménagé.

Par ailleurs, les personnes qui souhaiteraient s’inscrire au Relais pour la vie de Beauce 2024 peuvent encore le faire sur le site www.relaispourlavie.ca. Il est possible de former une équipe ou de s’y joindre à titre individuel. Le comité organisateur invite donc les familles, groupes d’amis et les entreprises à former une équipe pour cette grande marche afin d’envoyer un message d’espoir à toutes les personnes touchées par le cancer. Les équipes peuvent d’ailleurs organiser leurs propres activités de financement ou amasser des dons en ligne afin de bonifier le montant remis lors du relais du 8 juin.

Le comité organisateur lance également une invitation aux participantes et participants d’espoir (personnes atteintes de cancer ou qui l’ont été) à se joindre à l’événement pour marcher le premier tour. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec le comité via la page Facebook Relais pour la vie de Beauce.

Enfin, les personnes qui souhaiteraient faire du bénévolat sont invitées à signifier leur intérêt par la messagerie privée de la page Facebook.