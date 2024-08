L'Assiettée beauceronne: nourrir le corps et l'esprit

L'Assiettée beauceronne offre non seulement un bon repas aux personnes qui en ont besoin, mais également un espace de socialisation essentiel.

Tout d’abord, rappelons que l’Assiettée beauceronne et l’accueil inconditionnel sont réunis sous un même toit depuis le printemps 2023, après trois années d'attente. Situés au 12 220 2e Avenue à Saint-Georges, ces nouveaux locaux permettent une meilleure fluidité entre les deux services. « Quelqu’un qui vient à l’Accueil et qui est habitué, peut sentir les bonnes odeurs de l’Assiettée et ça peut l’attirer pour venir manger le midi. Puis inversement, quelqu’un qui venait, avant, juste pour manger peut créer un lien avec un intervenant de l’Accueil et découvrir de nouveaux services », a expliqué Sarah Bellemare, responsable des cuisines à L’Assiettée beauceronne, en entretien avec EnBeauce.com.

Avec ces nouveaux locaux, les gens qui utilisent ces services s’y sentent bien, ils peuvent y passer du temps et avoir accès à différents services. Ils ont même la possibilité de prendre une douche et laver leur linge par exemple. Notons que les repas de l’Assiettée sont à 50 sous minimum.

Au cours de la dernière année, l’organisation ne remarque pas une augmentation du nombre de personnes qui viennent manger à l’Assiettée. Cependant, elle note un changement d’habitude. « Il y en a beaucoup qui viennent une fois par semaine. Je pense que maintenant on est vraiment rendu au rôle qu’on doit avoir, c’est-à-dire d’être complémentaire aux autres services d’alimentation. »

En effet, le comptoir régional, par exemple, distribue des paniers alimentaires aux personnes qui en ont besoin. Puis l’Assiettée beauceronne vient combler l’aspect social. « On sert oui des repas, mais il y a tout le côté social et le petit plus qu’on peut donner. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément besoin d’aide alimentaire, mais qui ont des fins de mois plus difficiles alors elles viennent prendre quelques repas ici pour compléter. »

La majorité des personnes qui fréquentent l’établissement sont des gens seuls. Sarah n’a mentionné que quelques rares parents accompagnés de leurs enfants. Il y a aussi ceux qui ont des enfants, mais qui ne les amènent pas. Ils prennent un repas pour pouvoir ensuite en donner plus à leurs enfants à la maison. « On a des gens qui ont un travail, ou qui sont en phase de chômage pour un mois ou deux et après on ne les voit plus. Pour certains c’est juste transitoire », a expliqué la responsable.

L’Assiettée beauceronne sert entre 50 et 90 repas par jour en moyenne, dépendamment si on est en début ou en fin de mois. « Plus on s'approche de la fin du mois, plus il y a de gens. Ça va vraiment avec leurs revenus. »

Ce service, dont les usagers sont très reconnaissants, est indispensable dans la situation économique actuelle. Et le nombre de repas servis ici, à Saint-Georges, le prouve bien.