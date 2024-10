La Fondation Au Bercail relance la Campagne des poinsettias

La Campagne des poinsettias, organisée par la Fondation Au Bercail, est de retour pour une 10e édition.

Cette campagne a pour objectif de recueillir des fonds afin de permettre au Bercail de poursuivre son travail de soutien, d’accompagnement et d’hébergement auprès de sa clientèle dans le besoin.

Le temps des fêtes est une période de festivités et de joie pour plusieurs personnes. Cependant, pour ceux et celles qui doivent faire appel aux différents services du Bercail (maison d’hébergement, soupe populaire, Accueil inconditionnel), cette période est plus souvent synonyme de solitude et désespoir.

Ainsi, la Fondation souhaite amasser 15 000 $ pour soutenir les activités du Bercail.

Pour se procurer un poinsettia, il faut contacter l'organisme avant le 11 novembre prochain, à l’adresse courriel suivante: [email protected] ou par télécopieur au numéro suivant : 418-227-2752. Faites vite, les quantités sont limitées.

Il est aussi possible d’acheter un poinsettia ou de faire un don via le site web de la Fondation Au Bercail au aubercail.net/la fondation/ (au bas de la page).