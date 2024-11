L'Amour est dans le pré: Anthony a été sélectionné parmi les cinq participants

Anthony, résident de Saint-Elzéar, est finalement l'un des cinq agriculteurs et agricultrices qui participeront à la treizième saison de l’Amour est dans le pré.

Le producteur laitier et acéricole sera donc dans l'émission qui sera diffusée cet hiver sur les ondes de Noovo. Cette année, la formule a été revisitée pour mieux s'adapter aux parcours de chacun. Ainsi, certains candidats et candidates passeront l’étape du speed dating avec un nombre variable de prétendants et de prétendantes, et d’autres se rencontreront directement à la ferme.

Interrogé par EnBeauce.com en juin dernier, le Beauceron de 29 ans avait confié qu'il recherche une femme qui a de l'humour et un bon sens de l'autodérision, car il aime être taquin. « Je trouve que c'est aussi une forme d'intelligence de pouvoir rire de soi-même », avait-il souligné.

Rappelons qu'il est producteur laitier dans une ferme d'une soixantaine de vaches et producteur acéricole sur son terrain de 3 000 érables.