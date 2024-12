Plus de 3 500$ amassés pour Parents d'Anges Beauce-Etchemin

Pour une deuxième année consécutive, la chorale Voix-là Noël a œuvré au bénéfice de l’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemin en amassant 3 649 $, soit plus du double de l’an dernier.

La troupe de Trycia Turcotte a organisé deux concerts de Noël dans des résidences pour personnes âgées à Saint-Georges, l’un au Manoir du quartier, l’autre à l’Oiseau bleu. Sur une contribution volontaire, les gens étaient invités à venir assister au spectacle d’une durée de 1 h 20. Les chanteurs étaient de tous les âges et provenaient de partout en Beauce.

« On semait le bonheur chez nos aînés, tout en amassant des fonds », s’est réjouit Diane Dulac, coordonnatrice et intervenante à Parents d’Anges, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « Ça nous a permis d’aller les voir, de leur parler du deuil périnatal. Surtout qu’on sait que chez les aînés c’était plus tabou. »

L’intervenante se réjouit du moment passé. « Ça faisait vraiment du bien! C'était bien de transmettre la joie du temps des Fêtes et de montrer le talent de notre région. »