La chorale Voix-là Noël remet 1 477$ à Parents d’Anges

À l'initiative de Trycia Turcotte, professeure de chant, c’est 50 bénévoles qui ont déambulé en chantant des classiques de Noël dans les rues de Saint-Georges les dimanches 10 et 17 décembre dernier.

Répartis en trois équipes, ils couvraient différents secteurs de la ville. « Nous passions de maison en maison afin d’amasser des dons pour un organisme que nous voulions faire connaître à la population », a mentionné l'organisatrice.

Pour cette deuxième édition, les chanteurs ont amassé 1 477$ pour l'organisme Parents d’Anges-deuil périnatal.

Les choristes bénévoles ont été reçus aux locaux de l’organisme avec des breuvages chauds ainsi que des collations les deux soirs après leur tournée. En plus de faire connaissance, c'était aussi l'occasion pour l'organisme de témoigner sa gratitude pour l'implication des bénévoles ainsi que pour les dons recueillis.

Notons que Parents d’Anges est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches. Il vise aussi à sensibiliser la population aux réalités vécues à la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou dans la première année de la vie. Les personnes se retrouvent souvent isolées et incomprises dans ce cheminement de deuil. Parents d’Anges est là pour les accompagner.