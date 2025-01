L’Amour est dans le pré: Anthony rencontre ses prétendantes ce soir

C'est ce jeudi soir qu'Anthony, résident de Saint-Elzéar, va pouvoir rencontrer ses prétendantes dans l'émission L'Amour est dans le pré.

Comme expliqué par l'animatrice Marie-Soleil Dion la semaine passée, lors du premier épisode, le speed-dating du Beauceron se fera sur sa ferme pour que les filles puissent voir directement son environnement.

Dans ce premier épisode, Marie-Soleil Dion a également rencontré le meilleur ami d'Anthony qui l'a beaucoup aidé dans la sélection des prétendantes. Voici les filles qu'ils ont retenues:

- Marie-Geneviève, 29 ans, infirmière auxiliaire, de Saint-Hyacinthe, « c'est une fille simple, qui à l'air d'aimer les road trip microbrasserie »,

- Léa, 30 ans, bromatologue, de Québec, « elle est très aventurière et c'est ce qui m'a accroché le plus »,

- Annabelle, 23 ans, étudiante en enseignement, de Lanoraie, « la lettre c'était la plus sur la coche »,

- Marie-Andrée, 27 ans, éducatrice à la petite enfance, de Saint-Hyacinthe, « sa lettre elle était simple, mais c'est simple et efficace et j'aime beaucoup ça »,

- Joanie, 28 ans, secrétaire comptable, des Îles-de-la-Madeleine, « elle a l'air très simple, une fille drôle et elle a parlé d'indépendance. »

Anthony reste ouvert d'esprit et s'impatiente de les rencontrer.

Rappelons que l'homme de 29 ans travaille sur une ferme laitière et acéricole avec ses parents. Interrogé sur ce qui lui plaît le plus dans l'agriculture, il répond: « C'est que je suis mon propre patron, j'ai un train quotidien, mais entre les deux il peut tout arriver! » Il aime prendre le temps de voyager et recherche une fille surprenante avec de l'autodérision.

Les aventures de cet agriculteur et de ses collègues continuent ce soir dès 20 h sur Noovo.