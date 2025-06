Un documentaire pour éduquer et sensibiliser sur les traumatismes craniocérébraux

Une soixantaine de personnes se sont présentées au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges, mardi soir, pour la projection du documentaire Impact : La reconstruction après un traumatisme craniocérébral.

Ce film, réalisé par le regroupement Connexion TCC.QC, retrace l’histoire de Réal, Christine, Huguette et son fils Yohan, dont les vies ont été irrévocablement bouleversées par le traumatisme craniocérébral.

L’événement était organisé par Servio, un organisme communautaire qui regroupe et aide tous les adultes concernés par le traumatisme craniocérébral modéré ou grave. Notons que l’association SERVIO est l'une des 13 associations régionales faisant partie du Regroupement.

« L’objectif de ce documentaire est de sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes ayant un TCC et leurs proches, mais aussi de mettre en lumière le travail des associations », a expliqué Annabelle Ross, responsable du développement philanthropique chez Servio, avant la projection. « Chaque personne vous ouvre les portes de son univers, partageant les détails intimes de son combat vers la reconstruction. »

Les organismes souhaitent faire de ce projet un outil durable dans le temps pour éduquer et encourager les discussions autour du soutien nécessaire pour ces individus et leur famille. « On veut faire parler de la cause et de la réalité des personnes TCC. Il y a énormément de besoins au Québec », a ajouté Benoît Durand, directeur général de Servio.

Selon les dernières statistiques, 52% de la clientèle itinérante au Québec aurait un TCC. D’où le soutien essentiel des proches aidants.

Deux vedettes locales

« C’était très important pour nous de commencer les visionnements ici à Saint-Georges parce que nous avons deux vedettes », a souligné le directeur général de Servio en faisant allusion à Yohan et sa maman Huguette qui résident à Saint-Georges.

« C’est émouvant de reprendre 30 ans de vie avec mon fils », a confié Huguette après la projection du documentaire dans lequel elle raconte son histoire. « Les défis sont énormes. Quand Yohan a eu son accident, il n’y avait pas d’association, c’était une bataille. »

Elle a également raconté que le chemin est difficile pour les personnes qui vivent avec un TCC, mais aussi pour les familles. L’isolement est l’une des faces particulièrement compliquées et, pour elle, c’est là que l’importance des associations entre en jeu. « Les gens ne comprennent pas qu’on en parle encore, c’est pour ça que c’est bien de se retrouver avec des membres, c’est un besoin. »

Très complices avec son fils, ils prennent les défis avec humour autant que possible. « On vit ensemble et on rit beaucoup. (...) Il faut en rire », a-t-elle appuyé. « On ne s’attend pas à ce que la vie nous réserve et on est mieux de ne pas savoir. »

Servio organise une prochaine diffusion le 25 mars prochain au cinéma Le Clap de Québec. Le regroupement travaille également à diffuser le documentaire sur des chaînes de télévision et prévoit une tournée provinciale. Sous réserve d’un financement, il est également prévu de sous-titrer le documentaire en français et en anglais ainsi que de le faire doubler en anglais.