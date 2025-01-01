Ordre du Mérite georgien: portrait de Diane Beaudoin

Voici le premier des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Diane Beaudoin.

Elle est une femme d’exception dont l’engagement communautaire et spirituel a profondément marqué la vie sociale et religieuse du village et de la paroisse Saint-Jean-de-la-Lande, aujourd’hui intégrés à la Ville de Saint- Georges et à la Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan.

Établie en 1993 avec son mari et leurs trois enfants dans le secteur Saint-Jean, elle s’investit depuis sans relâche dans l’éducation, la religion, l’économie sociale et le développement communautaire, toujours avec humilité, dévouement et générosité.

Son parcours débute à l’école Harmonie, où elle accompagne les enseignants et les groupes d’élèves lors de sorties scolaires. Elle participe aussi à des projets éducatifs visant à enrichir l’expérience scolaire des enfants et à développer leurs talents manuels. À ce moment, elle possédait un service de garde à la maison. Cette implication crée un lien fort avec les familles du milieu et ouvre la voie à un engagement encore plus profond : celui de catéchète et de responsable d’activités liées aux sacrements religieux. À travers ses actions, madame Beaudoin transmet des valeurs spirituelles et favorise un climat de confiance au sein de la communauté.

Élue marguillière de la Fabrique Saint-Jean-de-la-Lande jusqu’à la fusion, elle s’affaire à préserver et animer l’Église locale. Grâce à ses efforts, plusieurs traditions sont demeurées vivantes : messes de minuit, crèches vivantes, expositions religieuses, décorations thématiques, etc. En participant à la Contribution volontaire annuelle (CVA), elle a assuré un soutien financier au maintien du patrimoine religieux local. Elle est une figure clé du CCOL (Comité de consultation et d'organisation locale), où elle contribue à la planification et à l’organisation d’événements rassembleurs (marchés aux puces, bingos et autres rencontres communautaires) en plus d’animer les célébrations de la parole le dimanche, d’agir à titre de sacristine et de faire partie du comité liturgique.

Tout en assumant ces rôles, elle a su s’entourer d’une équipe de bénévoles aussi assidus et motivés qu’elle! De plus, comme responsable de la mise à jour des réseaux sociaux du CCOL et de la Fabrique, elle entretient un lien proche et constant avec les citoyens.

Membre active du Cercle des Fermières de Saint-Jean-de-la-Lande, elle participe à la pérennité de ce regroupement local qui favorise les échanges intergénérationnels, le développement de savoir-faire traditionnels et la solidarité entre femmes. Par sa participation aux expositions et aux rencontres régionales, elle assure une présence et une visibilité précieuse pour son cercle à l’échelle de la région. Élue et réélue directrice du cercle pour un deuxième terme qui s’achèvera bientôt, elle poursuivra son implication comme trésorière jusqu’aux prochaines élections.

Les étapes marquantes de son engagement sont les suivantes :

• Catéchète, sacrement et Bredis de Jésus (1993-2003)

• Projets éducatifs et aide aux enseignants, École Harmonie (1994-2003)

• Marguillière, Fabrique Saint-Jean-de-la-Lande | 2009-2019

• Cercle des Fermières cercle Saint-Jean-de-la-Lande (2020 à aujourd’hui)

• CCOL (Comité de consultation et d’organisation locale) (2019 à aujourd’hui)

• Sacristine et animatrice des célébrations de la parole le dimanche depuis 2019

• Comité liturgique depuis l’an 2000

• Équipe de vie communauté Saint-Jean-de-la-Lande, depuis 2021

• CVA Fabrique Saint-Jean-de-la-Lande (2001 à aujourd’hui)

• Depuis 2023, assure la mise à jour des réseaux sociaux du CCOL et de la Fabrique

Même si ses enfants ont grandi, que son village et sa fabrique ont fusionné, Diane Beaudoin a poursuivi son implication avec la même énergie. Son rayonnement se mesure autant localement — par l’impact direct de ses actions sur la qualité de vie de ses pairs — que régionalement, notamment grâce au Cercle des Fermières. Son engagement constant et profondément efficace fait d’elle une véritable bâtisseuse de communauté.

Par votre action exemplaire, votre capacité à fédérer et votre apport indéniable à la vie communautaire, éducative et spirituelle de notre milieu de vie, nous vous disons merci madame Beaudoin et bienvenue à l’Ordre du mérite georgien.