Opération Nez rouge: 100 raccompagnements en fin de semaine

Les bénévoles d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins ont effectué une centaine de raccompagnements au cours du 2e week-end de l'exercice.

Le tout s'est effectué malgré le problème de ligne téléphonique dans le secteur de Beauce-Nord, et le manque d'équipes sur tout le territoire, qui ont totalisé 22 au cours des deux jours.

Notons qu’il s’agit d’une augmentation de 46% du nombre d’équipe et de 30% des raccompagnements après quatre soirées, comparativement à 2024.

Traditionnellement, le week-end qui s’en vient (12 et 13 décembre) est l’un des plus occupés car il s’agit du moment privilégié, par la majorité des entreprises, pour tenir leur social des Fêtes.

Les personnes intéressées à faire partie des équipes peuvent s’inscrire par Internet (www.operationnezrouge.com) dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également transmettre un courriel à beauce-etchemins@operationnezrouge.com pour obtenir le formulaire d’inscription.