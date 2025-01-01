Nous joindre
Remis par le Salon des vins et spiritueux de Saint-Georges

Trois organismes se partagent 25 750 $ en dons

durée 08h00
10 décembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Trois organismes communautaires de la région se partagent une somme totale de 27 750 $, qui représentent les bénéfices récoltés lors du 14e Salon des vins et spiritueux de la SAQ, qui s'est tenu à Saint-Georges le 1er novembre dernier.

Les bénéficiaires sont l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière, Groupe Espérance et Cancer, ainsi que le Club d'athlétisme Beauce-Etchemin. Depuis 2001, ce sont près de 315 000 dollars qui ont été distribués dans la communauté. 

Cette année encore, le Salon a été une très belle réussite, avec plus de 850 billets vendus. Lors du tirage des prix, David Lessard a été l'heureux gagnant du refroidisseur à vin.

Outre la Société des Alcools du Québec, les organisateurs du salon ont pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires dont, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Desjardins, Les Fromages d'Ici, Tanguay, la Ville de Saint-Georges, IGA Rodrigue et Filles et IGA Extra Rodrigue et Filles, Promutuel de Beauce-Etchemin, St-Georges Toyota, Beauce Mitsubishi, ainsi que la photographe Lynda Morin

