Trois organismes se partagent 25 750 $ en dons

Trois organismes communautaires de la région se partagent une somme totale de 27 750 $, qui représentent les bénéfices récoltés lors du 14e Salon des vins et spiritueux de la SAQ, qui s'est tenu à Saint-Georges le 1er novembre dernier.

Les bénéficiaires sont l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière, Groupe Espérance et Cancer, ainsi que le Club d'athlétisme Beauce-Etchemin. Depuis 2001, ce sont près de 315 000 dollars qui ont été distribués dans la communauté.

Cette année encore, le Salon a été une très belle réussite, avec plus de 850 billets vendus. Lors du tirage des prix, David Lessard a été l'heureux gagnant du refroidisseur à vin.

Outre la Société des Alcools du Québec, les organisateurs du salon ont pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires dont, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Desjardins, Les Fromages d'Ici, Tanguay, la Ville de Saint-Georges, IGA Rodrigue et Filles et IGA Extra Rodrigue et Filles, Promutuel de Beauce-Etchemin, St-Georges Toyota, Beauce Mitsubishi, ainsi que la photographe Lynda Morin