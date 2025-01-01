Une nouvelle plateforme pour le bénévolat en Beauce-Etchemins

La Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins a annoncé cette semaine le lancement de Bénévolat Beauce-Etchemins, une toute nouvelle plateforme réunissant en un seul endroit les opportunités de bénévolat au sein des organismes communautaires de la région.

Mise en ligne ce vendredi 5 décembre, la plateforme benevolatbe.org fait partie du site web revampé de la CDC Beauce-Etchemins.

Afin de faciliter la recherche, les opportunités de bénévolat des organismes de la région sont classées selon neuf catégories, soit Alimentation, Conseil d’administration, Entraide et accompagnement, Loisirs et animation, Événementiel et corporatif, Transport, Tâches manuelles, Sport/Culture/Environnement ainsi qu’Administratif/Communication/Financement.

« On recevait souvent des appels de citoyens demandant à quel endroit ils pouvaient retrouver les opportunités de bénévolat ou encore les organismes ayant besoin de bénévoles », a expliqué Frédérick Dufour, agente de développement à la CDC Beauce-Etchemins. « Bien qu’il existe des initiatives provinciales, on voulait créer une plateforme qui nous ressemble davantage. »

« On a créé un point de chute unique. On voulait un outil à dimension humaine, géré localement, qu’on serait en mesure de mettre à jour simplement et régulièrement », renchérit le responsable des communications de la CDC Beauce-Etchemins, Olivier Turcotte.

Chaque opportunité de bénévolat affichée comporte:

- le nom de l’organisme,

- le titre du poste à combler par un.e bénévole,

- la ou les catégories applicables,

- le lieu ,

- la récurrence,

- un hyperlien vers l’offre de bénévolat détaillée.

Le lancement de la plateforme bebevolatbe.org sera diffusé aussi largement que possible au cours des prochaines semaines pour rejoindre la population. Une vidéo sera notamment diffusée sur les différents réseaux sociaux de la CDC Beauce-Etchemins expliquant la démarche. L’objectif est de faire connaître au plus de personnes possible l’existence de ce nouveau point de chute unique réunissant les offres de bénévolat au sein des organismes d’ici.

L’aboutissement d’une réflexion concertée

La CDC Beauce-Etchemins a organisé, le 10 avril 2024, une journée de réflexion sur le bénévolat ayant réuni près de 75 partenaires issus des milieux communautaire et municipal. Suite à cet événement, diverses pistes de solutions ont été identifiées pour mieux faire connaître les opportunités de bénévolat dans la région, dont la mise sur pied d’une plateforme spécifique à Beauce-Etchemins.

L’idée était de produire un point de chute unique pour la région. Un comité formé de directions d’organismes membres de la CDC a été mis sur pied pour développer benevolatbe.org