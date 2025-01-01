Nous joindre
Saint-Georges

Les Fermières reprennent leurs activités

durée 15h00
7 septembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les deux Cercles de Fermières de Saint-Georges reprennent leurs activités cette semaine.

Ainsi, la première réunion du groupe No 33 se tiendra le mercredi 10 septembre, à compter de 19 h, au local 3 de la Salle paroissiale dans le secteur Ouest.

Les membres auront l'occasion d'apporter toutes leurs réalisations de l'été, pour faire une table d'exposition.

De plus, toutes celles qui ont des goupilles de canette et des cartouches d'imprimante vides, peuvent aussi les apporter pour les oeuvres caritatives de l'organisme.

Le nouveau conseil d'administration présentera le thème de l'année et l'orientation à prendre pour le calendrier 2025-2026. 

Cercle L'Assomption

Le même jour et même soir, le Cercle de Fermières L'Assomption No 38 convie ses membres à la première réunion de la saison.

Celle-ci prendra place au local du groupe, au sous-sol de l'église L'Assomption de Saint-Georges.

Ici aussi, on dévoilera le thème de l'année et le programme des activités.

Toutes les personnes intéressées à faire partie du Cercle, ou seulement assister à la rencontre, sont les bienvenues.

Pour info, consultez la page Facebook: Cercle de Fermières L'Assomption de St-Georges Est #38.

