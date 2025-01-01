Ordre du Mérite georgien: portrait de Véronique Paquet

Voici le troisième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Véronique Paquet.

Véronique Paquet s’investit pleinement, autant dans son travail que dans la vie de notre communauté. Elle incarne l’esprit d’initiative et la générosité, conjuguant une carrière professionnelle dynamique à un engagement social d’une ampleur remarquable qui fait d’elle une figure importante pour notre collectivité.

Parcours professionnel chez Ubéo

Associée et Directrice artistique chez Ubéo depuis l’an 2000, Véronique joue un rôle clé dans le rayonnement numérique et économique de Saint-Georges. Son expertise en design et en stratégies de communication visuelle aide de nombreuses entreprises locales et régionales à se

démarquer et à prospérer. Elle contribue ainsi à donner une image forte et moderne de notre ville.

Engagement dans la communauté

Le cœur sur la main, Véronique a toujours voulu s'impliquer activement. Sa philanthropie s'est manifestée à travers de multiples implications :

• Club de Soccer Ascalon – bénévole (2012-2023) et membre du conseil d'administration (2017-2021) : Avec plus de 11 années d'implication ininterrompue, son engagement au sein de l’Ascalon est un témoignage éloquent de sa passion pour le sport jeunesse. Au-delà d'accompagner ses filles dans leur parcours sportif, elle a été une pierre angulaire du club, participant activement aux tournois majeurs, à l'organisation d'événements fédérateurs et aux décisions stratégiques qui ont assuré la pérennité et le développement du club. Sa contribution directe à la vitalité sportive locale a permis à des centaines de jeunes de s'épanouir, d'apprendre le travail d'équipe et de développer une saine discipline.

• Comité des Fêtes de Saint-Georges (2016–2018) : Durant deux années, Véronique a été au cœur de l'organisation des festivités qui rythment la vie de notre ville. Son rôle dans la coordination des activités familiales, la logistique événementielle et la promotion de ces célébrations a été fondamental. Grâce à son énergie et son sens de l'organisation, elle a non seulement assuré le succès de ces événements, mais a également contribué à renforcer le tissu social et la fierté locale, offrant des moments de rassemblement inoubliables pour les citoyens de Saint-Georges.

• Gala du Mérite Sportif Beauceron (2019–2025) : Véronique est une membre active du comité organisateur de cette prestigieuse soirée qui célèbre l'excellence sportive et l'engagement bénévole dans toute la Beauce. Son rôle est crucial : s'assurer d'une logistique fluide et impeccable, contribuer à créer une ambiance mémorable et inspirante, et déployer toute son énergie pour faire briller ceux qui se dépassent sur les terrains comme dans l'ombre. Ce faisant, elle joue un rôle majeur dans la reconnaissance et la valorisation de nos athlètes et de leurs mentors, insufflant un esprit de fierté régionale.

• Comité de Candidature – Jeux du Québec (2024–2025) : Son implication active au sein de ce comité démontre sa vision et son désir de voir Saint-Georges rayonner à l'échelle provinciale. Ce faisant, elle participe à la mise en place d'un projet structurant d'une envergure exceptionnelle, une mobilisation régionale ambitieuse qui vise à positionner Saint-Georges comme ville-hôte des Jeux du Québec. C'est un investissement colossal en temps et en énergie pour l'avenir de notre jeunesse et le prestige de notre ville.

• Cardiothon 2025 : La cause de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin la touche profondément, ce qui l'a menée à s'impliquer de façon significative dans la planification et la réalisation du Cardiothon 2025. Elle a généreusement donné de son temps, de son énergie et a mis son réseau à profit pour cette journée de collecte de fonds. Son engagement dans cette initiative caritative illustre sa compassion et son désir concret d'apporter un soutien direct à une cause qui impacte la santé et le bien-être de nombreux concitoyens.

• Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé – Fondatrice et Organisatrice (2022–2025) : L'initiative personnelle de Véronique avec ce tournoi est un exemple parfait de son esprit entrepreneurial et de son cœur généreux. En tant que fondatrice et responsable, elle a créé un événement non

seulement inclusif et festif, mais dont les profits sont entièrement remis à des causes ou organismes qui lui tiennent personnellement à cœur. Chaque édition est une occasion unique de redonner concrètement à la communauté, de rassembler les gens dans un esprit de plaisir, de

solidarité et de saine compétition.

De 2015 à 2019, elle a joint le conseil d’administration de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qu’elle a présidée en 2018, renforçant ainsi son influence dans le développement économique local. À travers ses initiatives bénévoles, Véronique a eu un impact à plusieurs

niveaux :

• Local : elle a dynamisé la vie culturelle et sportive par l’organisation de fêtes, tournois et collectes de fonds, renforçant le tissu social de Saint-Georges.

• Régional : son implication au Club Ascalon et au Gala du Mérite Sportif a permis de soutenir la jeunesse sportive et de valoriser l’excellence dans toute la Beauce.

• Provincial : sa contribution au Comité de candidature des Jeux du Québec a positionné Saint-Georges comme une ville ambitieuse et rassembleuse.

Véronique Paquet est une Georgienne d’adoption qui incarne l’esprit d’initiative, la générosité et le dévouement. Elle conjugue une carrière professionnelle dynamique à une implication bénévole remarquable, ce qui fait d’elle une figure marquante de notre collectivité. Son parcours

inspirant témoigne de l’impact qu’une seule personne peut avoir lorsqu’elle choisit de s’investir pleinement dans sa communauté.

Portée par une grande soif de vivre, tu es une leader née : tenace, dynamique et débordante d’énergie, tu entraînes naturellement les autres dans ton élan. Merci Véronique de faire rayonner notre communauté et reçois aujourd’hui l’Ordre du mérite georgien comme signe de notre

profonde reconnaissance.