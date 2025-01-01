Alphare lance sa 4e édition de « La lecture, ça nourrit aussi! »

L’organisme Alphare profite de la Journée internationale de l’alphabétisation qui a lieu cette année sous le thème « Promouvoir l’alphabétisation à l’ère numérique! », pour sensibiliser la population aux difficultés vécues par les personnes peu alphabétisées et rappeler l'importance d’offrir une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous.

« C’est dans cet esprit d’inclusion que l’équipe d’Alphare a décidé de se rendre sur le terrain pour faire connaître ses services. Dans le but de nourrir ceux et celles qui en ont besoin, des biscuits ont été déposés dans les trois frigos communautaires de Saint-Georges. Du même coup, des livres y ont aussi été laissés pour rappeler aux gens que La lecture, ça nourrit aussi! Ainsi, un faible niveau de scolarité entraîne souvent de la pauvreté et celle-ci augmente aussi le risque de vivre avec des difficultés de littératie. C’est pour briser ce cycle que nous invitons les gens à venir chez-nous pour apprendre à lire, écrire, comprendre, compter et utiliser les nouvelles technologies. Avec l’augmentation du coût de la vie et les revenus qui ne suivent pas, la pauvreté s’installe de plus en plus pour plusieurs. Augmenter ses compétences fait partie des solutions pour améliorer sa qualité de vie », a expliqué la directrice de l'organisme, Annie Poulin.

Il faut savoir que le problème de l’analphabétisme est toujours bien présent au Québec en 2025 et qu’il est même en augmentation. Les récentes statistiques du PEICA révèlent une augmentation de 19% à 22 % des Québécois de 16 à 65 ans vivant avec de grandes difficultés au niveau de la lecture et de l’écriture (niveaux -1 et 1 de littératie).

Ainsi, tous les cours et services d’Alphare sont disponibles sur rendez-vous. Il suffit d’un appel pour obtenir de l’aide, en individuel ou en petits groupes. Voici justement quelques-uns des services disponibles:

- ateliers de lecture, d’écriture et de calcul,

- groupes de conversation québécoise,

- révision des notions de base pour les adultes qui font un retour aux études,

- formation de base pour utiliser l’ordinateur, la tablette et le téléphone,

- café Internet,

- formation sur la simplification des écrits.

Toute personne de 16 ans et plus souhaitant bénéficier d’un de ces services est invitée à communiquer avec un membre de l’équipe d’Alphare, au 418 226-4111 ou à [email protected].