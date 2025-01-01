Nous joindre
Association bénévole Beauce-Sartigan

Pour ses 45 ans, l'ABBS honore ses bénévoles

durée 06h00
9 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Pour souligner ses 45 années d'existence, l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) organise une grande journée de célébration et de reconnaissance, le vendredi 12 septembre, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.

Cet anniversaire sera ainsi l’occasion de rendre hommage aux bénévoles qui, par leur implication, sont la véritable force vive de l’ABBS. Plus d’une centaine d’entre eux seront réunis pour recevoir certificats d’appréciation et prix de présence.

La journée sera marquée par la présence notamment de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Jason Groleau, député fédéral de Beauce, ainsi que Claude Morin, maire de Saint-Georges.

Au programme ce jour-là:
- 10h30: accueil des participants,
- 10h40: allocutions et activités symboliques,
- 11h10: remise de certificats et prix de présence,
- 11h30: dîner de reconnaissance,
- 12h15: suite des Hommages.

Le tout dans une ambiance musicale et festive.

