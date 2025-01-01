Une nouvelle cohorte en apiculture pour assurer la relève à Saint-Georges

Le Projet Miel CYSG franchit une nouvelle étape avec le lancement prochain de la Cohorte Desjardins en apiculture, une initiative destinée à former la relève et à garantir la pérennité de cette démarche solidaire.

Quatre candidats seront sélectionnés pour intégrer ce programme, qui propose un encadrement offert par certains des meilleurs experts en apiculture au Québec.

Ces bénévoles auront l’occasion d’apprendre un savoir-faire pointu tout en contribuant directement à la mission du projet : produire un miel local et durable, redistribué aux familles dans le besoin par l’entremise de Moisson Beauce et Douceurs des Appalaches.

« Pour assurer l’avenir du projet, nous recherchons des personnes motivées, prêtes à s’impliquer bénévolement et à acquérir des compétences apicoles de haut niveau. La formation de cette relève est essentielle pour poursuivre notre mission de solidarité et de développement durable », a expliqué Anne Morin, responsable du Projet Miel CYSG.

Le programme, qui commencera cet hiver, comprendra un volet théorique intensif, suivi d’une formation pratique à l’été 2026 dans les ruches installées à l’aéroport de Saint-Georges (CYSG). Les personnes intéressées peuvent déjà soumettre leur candidature via la page Facebook du projet.

Depuis sa création, le Projet Miel CYSG s’est distingué comme une initiative locale unique, alliant apiculture durable et sécurité alimentaire. Plus de 2 500 pots de miel brut et biologique ont déjà été redistribués dans les paniers d’aide alimentaire de Moisson Beauce.

Le lancement de cette cohorte est rendu possible grâce à un appui financier de 2 000 $ offert par la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, partenaire du projet.