Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour le projet Miel CYSG

Une nouvelle cohorte en apiculture pour assurer la relève à Saint-Georges

durée 10h00
9 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Projet Miel CYSG franchit une nouvelle étape avec le lancement prochain de la Cohorte Desjardins en apiculture, une initiative destinée à former la relève et à garantir la pérennité de cette démarche solidaire.

Quatre candidats seront sélectionnés pour intégrer ce programme, qui propose un encadrement offert par certains des meilleurs experts en apiculture au Québec.

Ces bénévoles auront l’occasion d’apprendre un savoir-faire pointu tout en contribuant directement à la mission du projet : produire un miel local et durable, redistribué aux familles dans le besoin par l’entremise de Moisson Beauce et Douceurs des Appalaches.

« Pour assurer l’avenir du projet, nous recherchons des personnes motivées, prêtes à s’impliquer bénévolement et à acquérir des compétences apicoles de haut niveau. La formation de cette relève est essentielle pour poursuivre notre mission de solidarité et de développement durable », a expliqué Anne Morin, responsable du Projet Miel CYSG.

Le programme, qui commencera cet hiver, comprendra un volet théorique intensif, suivi d’une formation pratique à l’été 2026 dans les ruches installées à l’aéroport de Saint-Georges (CYSG). Les personnes intéressées peuvent déjà soumettre leur candidature via la page Facebook du projet.

Depuis sa création, le Projet Miel CYSG s’est distingué comme une initiative locale unique, alliant apiculture durable et sécurité alimentaire. Plus de 2 500 pots de miel brut et biologique ont déjà été redistribués dans les paniers d’aide alimentaire de Moisson Beauce.

Le lancement de cette cohorte est rendu possible grâce à un appui financier de 2 000 $ offert par la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, partenaire du projet.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une deuxième date ajoutée pour le spectacle de l'organisme Aimes-tu ma différence?

Publié hier à 16h15

Une deuxième date ajoutée pour le spectacle de l'organisme Aimes-tu ma différence?

L’organisme sans but lucratif Aimes-tu ma différence? tiendra deux représentations de son prochain spectacle, soit les samedi 11 et dimanche 12 octobre prochains. Tous les Beaucerons sont invités à venir assister à ces prestations musicales qui se tiendront respectivement à 19 h le samedi ainsi qu'à 14 h le dimanche, à la polyvalente des ...

LIRE LA SUITE
Un tirage pour remporter une maisonnette d'enfants construite à la main

Publié hier à 15h00

Un tirage pour remporter une maisonnette d'enfants construite à la main

Le Manoir du Quartier organise une vente de billets pour permettre à un citoyen de remporter une maisonnette pour enfants, faite à la main par certains de ses résidents. Ce projet a été réalisé avec patience, minutie et savoir-faire par Wilfrid Jacques, Raymond Rancourt et Rolland Grenier de l'atelier de menuiserie. La maisonnette a été ...

LIRE LA SUITE
Ordre du Mérite georgien: portrait de Claude Morin

Publié le 11 septembre 2025

Ordre du Mérite georgien: portrait de Claude Morin

Voici le sixième et dernier textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Claude Morin. Il y a douze ans (2013), Claude Morin prenait les commandes de la Ville de Saint-Georges. Déjà, son parcours hors du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge