Ordre du Mérite georgien: portrait d'Alain Tanguay

Voici le quatrième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait d'Alain Tanguay.

Tout a commencé en 2009, lorsque M. Alain Tanguay s’installe à Ville de Saint-Georges. Nouveau milieu de vie, nouveau départ, mais surtout début d’un parcours bénévole exceptionnel.

C’est en 2014 qu’Alain découvre l’organisme Les Jardiniers de l’île Pozer et accepte de s’y investir. Ayant grandi en campagne, ce nouveau passe-temps ravive son attachement à la nature. Dès l’an 1, il devient administrateur de l’organisme. Au fil du temps, il contribue à l’embellissement du site, particulièrement de la partie nord de l’île.

Au sein de ce groupe, il apprend l’horticulture, la gestion associative et développe de nouvelles idées. Après avoir assuré la vice-présidence en 2022 et 2023, il accède à la présidence en 2024.

Sous sa direction, le club, fort d’une trentaine de membres, poursuit avec dynamisme sa mission : entretenir et embellir ce joyau qu’est l’île Pozer. Grâce à son leadership rassembleur, Alain a su recruter, motiver et inspirer les bénévoles tout en modernisant les communications du groupe et en accroissant sa visibilité sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle vitrine met en valeur le travail des Jardiniers, nourrit la fierté collective et fait rayonner notre ville bien au-delà de ses frontières.

Aujourd’hui, il assume avec conviction la présidence du club horticole qui, par l’engagement de ses membres, préserve et valorise l’île Pozer, un lieu accueillant tant pour les visiteurs d’ici que ceux provenant de l’extérieur.

D’autre part, le sport occupe une place de choix dans son bénévolat. Il s’est fortement illustré au sein de la plus vieille ligue de hockey-bottine de la Beauce. D’abord simple joueur en 1999, il gravit les échelons pour devenir aide-gestionnaire, puis, en 2013, président du circuit.

Grâce à sa ténacité, la ligue amicale continue de rassembler chaque dimanche à Saint-Côme une quarantaine de passionnés, perpétuant ainsi une tradition bien enracinée dans la communauté. Sa persévérance trouve désormais sa récompense lorsqu’il voit les fils des joueurs rejoindre les rangs assurant la continuité d’une longue tradition sportive.

Gestionnaire rigoureux et joueur d’équipe, il s’occupe du recrutement, des communications, de trouver les joueurs, arbitres et chronométreurs pour chaque joute. Il cumule les statistiques et agit également comme trésorier de la ligue. Son implication dépasse le cadre sportif : elle favorise l’esprit d’équipe, la camaraderie et les saines habitudes de vie au sein de la communauté.

Alain s’est également investi de façon importante dans une ligue adulte de volleyball intérieur. D’abord joueur, il est ensuite devenu gestionnaire, prenant en charge les contrats ainsi que l’organisation des matchs pour deux équipes. Il occupe ce rôle depuis 2013 maintenant.

Homme réservé de nature, M. Tanguay a su, par son courage et sa persévérance, gravir les échelons du bénévolat. Véritable pilier pour plusieurs organisations, il s’est illustré comme un rassembleur, un innovateur et un persévérant, toujours prêt à aller de l’avant pour amener des changements positifs et renforcer le sentiment d’appartenance dans son milieu de vie.

Cumulant plus de 12 ans d’implication en environnement et 27 ans dans les sports, il a contribué à la vitalité d’organisations locales et au mieux-être de centaines de citoyens. Sur le plan humain, ses actions ont tissé des liens, encouragé la solidarité et consolidé la fierté locale. Sur le plan environnemental, elles ont embelli notre ville et valorisé un patrimoine naturel apprécié de tous.

Pour toutes ces raisons, nous reconnaissons aujourd’hui que M. Alain Tanguay incarne les valeurs de l’entraide, du dévouement et du dépassement de soi. Son engagement illustre ce que signifie vraiment être au service de sa communauté. C’est donc avec une immense fierté que nous vous décernons l’Ordre du mérite georgien.