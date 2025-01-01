Ordre du Mérite georgien: portrait du Dre Catherine Déry

Voici le cinquième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait du Dre Catherine Déry.

Originaire de Montréal, la Dre Catherine Déry complète ses études en médecine à l’Université de Montréal en 1991, puis poursuit sa spécialisation en pédiatrie à l’Hôpital Sainte-Justine, obtenant son certificat de spécialiste en 1995. Elle choisit de s’installer en Beauce en 1996, où elle œuvre pendant près de 30 ans comme pédiatre au Centre hospitalier Beauce-Etchemin.

Dès ses débuts, elle s’impose comme une figure incontournable de la santé pédiatrique régionale. Son approche centrée sur l’enfant, sa disponibilité sans faille, et sa capacité à bâtir des relations de confiance avec les familles font d’elle une référence précieuse et respectée. Elle est particulièrement reconnue pour son engagement envers les enfants vivant avec des troubles du développement, des enjeux de santé mentale ou des maladies chroniques comme le diabète ou l’asthme.

En parallèle de sa pratique clinique, Dre Déry joue un rôle de leader structurant dans l’organisation des soins pédiatriques en région. Elle a notamment été cheffe du département local puis régional de pédiatrie au CISSS de Chaudière-Appalaches, présidente et membre du comité exécutif du Conseil des médecins et dentistes du Centre hospitalier Beauce-Etchemin, ainsi que représentante médicale auprès de la Fondation hospitalière. Ces fonctions témoignent de sa vision stratégique, de sa rigueur professionnelle et de sa volonté constante d’améliorer l’accès et la qualité des soins offerts aux enfants de la région.

Elle se démarque également sur la scène provinciale. Membre active du conseil d’administration de l’Association des pédiatres du Québec depuis 2018, elle contribue aux orientations cliniques et éthiques de la profession.

Pratique clinique (1996–2025)

Pendant près de 30 ans, Dre Déry exerce comme pédiatre au Centre hospitalier Beauce-Etchemin, offrant des soins spécialisés à des milliers d’enfants et de familles. Elle s’est distinguée dans l’accompagnement des enfants vivant avec des maladies chroniques (asthme, diabète) ou des troubles du développement et de santé mentale, à une époque marquée par le manque de ressources spécialisées en région.

Leadership médical et organisationnel

Dès 2011, elle assume la présidence du comité exécutif du Conseil des médecins et dentistes (CMDP) du CHBE, un rôle où elle contribue à orienter la pratique médicale locale.

De 2016 à 2024, elle agit comme cheffe du département local de pédiatrie de Beauce, tout en assumant, de 2016 à 2021 puis de 2023 à 2024, la fonction de cheffe régionale de pédiatrie pour le CISSS de Chaudière- Appalaches. Ces responsabilités lui permettent d’améliorer l’organisation des soins, de soutenir la relève et de défendre les besoins des enfants dans les décisions stratégiques.

De 2014 à 2015, elle représente également le corps médical au sein de la Fondation du Centre hospitalier Beauce-Etchemin.

Rayonnement provincial

Depuis 2018, Dre Déry siège au conseil d’administration de l’Association des pédiatres du Québec (APQ), où elle contribue aux orientations cliniques et scientifiques de la profession.

Elle collabore également avec l’INESSS sur des enjeux d’envergure provinciale : le dépistage néonatal des cardiopathies congénitales et l’usage sécuritaire des antidépresseurs durant la grossesse. Ces travaux ont eu des retombées directes sur les pratiques médicales québécoises, démontrant la portée clinique et éthique de son expertise.

Transmission du savoir

Tout au long de sa carrière, Dre Déry a transmis ses connaissances à ses pairs et à la relève. Elle a donné de nombreuses présentations scientifiques (CSSS Beauce, FMSQ, Université Laval) et a supervisé plusieurs générations de résidents en pédiatrie, contribuant à l’essor de la médecine spécialisée en milieu rural.

Engagement humanitaire et communautaire

Entre 2010 et 2014, elle accompagne des élèves de la Polyvalente Saint-François lors de missions humanitaires au Pérou et en Bolivie, illustrant son désir de partager avec la jeunesse des valeurs de solidarité et d’ouverture sur le monde.

En 2024, elle initie la création d’un parc à l’Hôpital de Saint-Georges, en hommage au personnel soignant, offrant un espace de ressourcement aux employés et aux familles.

Animée par un profond sens du devoir, elle fait en 2022 un don substantiel à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, réaffirmant son attachement à l’amélioration des soins dans sa communauté.

En mai 2025, après 30 années de loyaux services, elle prend une retraite bien méritée, laissant derrière elle un héritage immense. Mère de trois enfants, femme engagée et professionnelle respectée, Dre Catherine Déry n’est pas seulement une clinicienne d’exception : elle est une bâtisseuse de communauté, une passeuse de valeurs et une pédiatre de cœur. Son parcours illustre une contribution hors du commun à la pédiatrie québécoise et un attachement sincère à la communauté de Saint-Georges qui lui doit beaucoup.

Dre Déry, c’est avec fierté et émotion que nous vous accueillons aujourd’hui au sein de l’Ordre du mérite georgien.

