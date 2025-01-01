La Maison Catherine de Longpré lance sa 34e loterie annuelle

Nous joindre
La Maison Catherine de Longpré a lancé aujourd’hui la 34e édition de sa loterie annuelle, dont les gagnants se partageront 65 000$.

Sous la présidence d’honneur de Martin Rancourt, directeur intégration Location Sunbelt à Saint-Georges, cette loterie représente la principale activité de financement de la Maison. Monsieur Rancourt vise ainsi à amasser la somme de 425 000$ grâce notamment à la vente de 20 000 tickets au montant de 20$ chacun. 

« Pour moi cet engagement n’est pas d'honorifique, il est profondément personnel. Mon père ainsi que ma belle-mère ont eu le privilège de bénéficier des soins attentionnés de cette maison. J’ai été témoin direct du soutien exceptionnel offert, non seulement aux patients, mais aussi à leurs proches. Dans ces instants où chaque minute compte, la présence d’une telle institution fait toute la différence », a-t-il confié dans un message délivré lors de la conférence de presse tenue ce mardi.

Notons que 98 bénévoles travaillent annuellement au bon fonctionnement de la Maison Catherine de Longpré et 200 autres s’ajoutent dans le cadre de la loterie. Depuis sa fondation, l’endroit a accueilli plus de 4 000 personnes en fin de vie. La moyenne de séjour durant les derniers mois est de 10,2 jours.

Les détails de la loterie

Les billets sont disponibles dans les Caisses Desjardins du territoire (Beauce-Sartigan, Beauce-Centre et les Etchemins) ainsi qu’auprès de représentants désignés dans chaque municipalité de la région. Il est également possible de se procurer un billet sur le site internet de la Maison, sous l’onglet « Don et financement » ou directement à la Maison, à Saint-Georges.

Le tirage aura lieu le 5 décembre à 19 h. Les gagnants se partageront donc 65 000$ avec 1 prix de 10 000$, 4 prix de 5 000$, 30 prix de 1 000$ et 10 prix de 500$. 

