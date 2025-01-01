Ordre du Mérite georgien: portrait de Claude Morin

Nous joindre
Par Salle des nouvelles

Voici le sixième et dernier textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Claude Morin.

Il y a douze ans (2013), Claude Morin prenait les commandes de la Ville de Saint-Georges. Déjà, son parcours hors du commun annonçait un leadership singulier : une carrière militaire à titre de lieutenant-colonel, une expérience politique sur la scène provinciale et une vaste connaissance géopolitique lui offrant une vision claire des enjeux et des rapports de force.

Un maire à l’image de sa personnalité

Homme de terrain, homme de caractère, homme de cœur, Claude a dirigé la Ville, avec les membres du conseil, avec énergie, conviction et… une bonne dose de franc-parler. Reconnu pour son style direct et ses réparties teintées d’humour, il n’a jamais laissé personne indifférent. Sa personnalité forte et colorée aura marqué la vie municipale et inspiré plus d’un collègue élu à travers le Québec.

Un leadership qui dépasse les frontières locales

Sous son commandement, Saint-Georges s’est affirmée comme une ville dynamique et ambitieuse. Claude Morin ne s’est jamais limité aux affaires courantes : il a fait rayonner Saint-Georges à l’échelle provinciale et exercé une influence positive dans le monde municipal. Ses prises de position franches et sa capacité à mobiliser ont souvent placé Saint-Georges au cœur des discussions et au centre de la carte.

Un héritage marqué par le cœur et la franchise

Au-delà des projets réalisés, on se souviendra de toi pour ton énergie contagieuse, ta rigueur, ton humour et ton cœur toujours tourné vers les citoyens. Être maire, pour toi, n’était pas un simple mandat : c’était une mission que tu as accomplie avec passion et authenticité. Ta personnalité charismatique, parfois fougueuse mais toujours sincère, aura marqué tes pairs, tes collaborateurs et toute une population.

Des jalons importants

On connaît aussi Claude Morin pour sa capacité à faire avancer les choses. Sous sa gouverne, la Ville de Saint-Georges a franchi de nombreux jalons importants. Stratège avisé, il a su, avec son équipe, planifier, mobiliser et mener à terme des dossiers d’envergure qui constituent aujourd’hui de véritables victoires collectives.

Parmi ces grandes réalisations, citons :

  •  La réfection du mur de soutènement
  • La nouvelle caserne incendie
  • L’idéalisation et l’aménagement de l’Espace Carpe Diem
  • Le leadership majeur qu’a joué la Ville dans le financement, la réalisation et la construction du Complexe multisport
  • Le réaménagement de la Place de l’église
  • La construction de trois jeux d’eau
  • La rénovation du pavillon Alfred-Leblond
  • La concrétisation de Beauce Art – 2014-2024
  • L’obtention du 4e fleuron aux Fleurons du Québec
  • La nouvelle signature visuelle de la Ville
  • La mise en place des rencontres citoyennes « Café du maire »
  • La sélection de la Ville pour tenir les Jeux du Québec à l’été 2027

Merci Claude

Alors que tu tournes la page de la vie municipale, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre pour toi. Une retraite plus que méritée que tu partageras désormais entre deux continents. Que ce soit ici, à Saint-Georges, où tu resteras toujours chez toi, ou de l’autre côté de l’Atlantique, tu sauras sans aucun doute mettre la même énergie, le même humour et la même passion dans ce nouveau chapitre.

Nous te souhaitons une retraite à ton image : vivante, riche en découvertes et remplie de moments précieux auprès de ceux qui te sont chers.

Après douze années de service à la tête de Saint-Georges, nous t’honorons aujourd’hui de la plus haute distinction : l’Ordre du mérite georgien.

Merci Claude pour ton leadership, ton humour, ton cœur et ton franc-parler. Bonne retraite — et que ta devise continue de nous inspirer : « Ensemble pour l’avenir. »

