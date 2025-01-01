Nous joindre
Avec deux fermes de la région

Portes ouvertes Mangeons local : 2 000 visiteurs en Chaudière-Appalaches

durée 13h00
10 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La 21e édition des Portes ouvertes Mangeons local, tenue ce dimanche 7 septembre à travers le Québec, a attiré près de 45 000 visiteurs, dont environ 2 000 dans la région de Chaudière-Appalaches.

Deux fermes ont accueilli le public dans la région : la Ferme 1884 de Saint-Damien-de-Buckland et la Ferme Paraduc inc. de Saint-Honoré-de-Shenley.

L’événement, organisé par l’Union des producteurs agricoles (UPA), permet chaque année à la population de découvrir le travail des productrices et producteurs du Québec, directement sur le terrain. Dans Chaudière-Appalaches, la participation populaire demeure forte, signe d’un lien toujours vivant entre les familles agricoles et la communauté.

« Je tiens à remercier chaleureusement les productrices, les producteurs et leur famille d’avoir ouvert les portes de leurs fermes, afin de partager la richesse de notre agriculture à dimension familiale, bien vivante en Chaudière-Appalaches », a souligné James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

« Un immense merci également à nos concitoyennes et concitoyens qui, en venant en grand nombre, témoignent de leur attachement à l’agriculture de notre région. »

À l’échelle provinciale, 56 fermes ont pris part à l’événement. Pour Martin Caron, président général de l’UPA, cette journée annuelle demeure essentielle pour renforcer le lien entre la population et les milieux agricoles : « Depuis 21 ans, les Portes ouvertes Mangeons local permettent à la population d’aller à la rencontre des productrices et producteurs agricoles et forestiers du Québec et de découvrir la richesse de leur savoir-faire. »

Le mouvement Mangeons local se poursuit tout au long de l’année grâce à l’application mobile du même nom. Présentée par Aliments du Québec, elle recense plus de 1 800 destinations gourmandes à visiter : marchés publics, restaurants, kiosques à la ferme, microbrasseries, distilleries et vignobles.

