Une nouvelle clinique d’allaitement voit le jour en Beauce

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a annoncé l’ouverture d’une nouvelle clinique d’allaitement en Beauce.

Ce service gratuit s’adresse aux parents qui allaitent ou qui souhaitent allaiter et qui rencontrent des difficultés. Les consultations sont assurées par une professionnelle de la santé spécialisée en allaitement et elles auront lieu chaque jeudi à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins, située à Saint-Georges.

La clinique offre un accompagnement personnalisé pour soutenir les parents dans leur parcours d’allaitement. Parmi les services proposés :

- préparation à l’allaitement avant la naissance;

- soutien et accompagnement pour relever divers défis (production de lait, mise au sein, prise de poids du bébé, douleur, inconfort, etc.);

- conseils sur les enjeux de santé pouvant compliquer l’allaitement;

- information sur la consommation des préparations commerciales;

- ajustement des accessoires d’allaitement (coquilles, bouts de sein, tire-lait, etc.).

Pour obtenir un rendez-vous:

- en ligne : cisssca.com/clinique-dallaitement-de-beauce

- par téléphone : 418 386‑3363, poste 43409

Pour en savoir davantage sur la clinique, visitez le cisssca.com/cliniquedallaitementdebeauce.