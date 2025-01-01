Un tirage pour remporter une maisonnette d'enfants construite à la main

Le Manoir du Quartier organise une vente de billets pour permettre à un citoyen de remporter une maisonnette pour enfants, faite à la main par certains de ses résidents.

Ce projet a été réalisé avec patience, minutie et savoir-faire par Wilfrid Jacques, Raymond Rancourt et Rolland Grenier de l'atelier de menuiserie.

La maisonnette a été fabriquée avec du bois de cèdre et dispose d'une toiture en bardeau d’asphalte. Elle mesure 65 pouces de haut, 45 1/2 pouces de large et 51 1/2 pouces long.

Les billets sont disponibles dès aujourd'hui au Manoir du Quartier (8080, 5e Avenue à Saint-Georges) durant les heures d’ouverture de la réception, soit du lundi au dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h. Tous les profits seront remis au comité de loisirs des résidents du Manoir du Quartier.

Coût des billets :

- 1 coupon : 4 $

- 3 coupons : 10 $

Le tirage officiel de la maisonnette aura lieu le 12 décembre 2025 en direct sur Facebook.

Portes ouvertes

De plus, le Manoir du Quartier tiendra une journée portes ouvertes festive le samedi 20 septembre de 13 h à 15 h.

Pour cet événement, le Manoir du Quartier organise une vente de hot-dogs de 11 h à 12 h 30, au bénéfice du comité des loisirs des résidents. Ensuite, Francine Thibodeau sera présente de 12 h à 14 h pour chanter et jouer sa musique.