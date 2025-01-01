Nous joindre
Au Manoir du Quartier

Un tirage pour remporter une maisonnette d'enfants construite à la main

Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Manoir du Quartier organise une vente de billets pour permettre à un citoyen de remporter une maisonnette pour enfants, faite à la main par certains de ses résidents.

Ce projet a été réalisé avec patience, minutie et savoir-faire par Wilfrid Jacques, Raymond Rancourt et Rolland Grenier de l'atelier de menuiserie.

La maisonnette a été fabriquée avec du bois de cèdre et dispose d'une toiture en bardeau d’asphalte. Elle mesure 65 pouces de haut, 45 1/2 pouces de large et 51 1/2 pouces long.

Les billets sont disponibles dès aujourd'hui au Manoir du Quartier (8080, 5e Avenue à Saint-Georges) durant les heures d’ouverture de la réception, soit du lundi au dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h. Tous les profits seront remis au comité de loisirs des résidents du Manoir du Quartier.

Coût des billets :     
- 1 coupon : 4 $
- 3 coupons : 10 $

Le tirage officiel de la maisonnette aura lieu le 12 décembre 2025 en direct sur Facebook.

Portes ouvertes

De plus, le Manoir du Quartier tiendra une journée portes ouvertes festive le samedi 20 septembre de 13 h à 15 h. 

Pour cet événement, le Manoir du Quartier organise une vente de hot-dogs de 11 h à 12 h 30, au bénéfice du comité des loisirs des résidents. Ensuite, Francine Thibodeau sera présente de 12 h à 14 h pour chanter et jouer sa musique.

Une deuxième date ajoutée pour le spectacle de l'organisme Aimes-tu ma différence?

Publié hier à 16h15

Une deuxième date ajoutée pour le spectacle de l'organisme Aimes-tu ma différence?

L’organisme sans but lucratif Aimes-tu ma différence? tiendra deux représentations de son prochain spectacle, soit les samedi 11 et dimanche 12 octobre prochains. Tous les Beaucerons sont invités à venir assister à ces prestations musicales qui se tiendront respectivement à 19 h le samedi ainsi qu'à 14 h le dimanche, à la polyvalente des ...

Ordre du Mérite georgien: portrait de Claude Morin

Publié le 11 septembre 2025

Ordre du Mérite georgien: portrait de Claude Morin

Voici le sixième et dernier textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Claude Morin. Il y a douze ans (2013), Claude Morin prenait les commandes de la Ville de Saint-Georges. Déjà, son parcours hors du ...

Ordre du Mérite georgien: portrait du Dre Catherine Déry

Publié le 10 septembre 2025

Ordre du Mérite georgien: portrait du Dre Catherine Déry

Voici le cinquième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait du Dre Catherine Déry. Originaire de Montréal, la Dre Catherine Déry complète ses études en médecine à l’Université de Montréal en 1991, ...

