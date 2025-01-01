Une soirée-bénéfice rapporte 51 000 $ pour l’organisme Le Sillon

La 8e édition de la soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon s’est tenue ce samedi 13 septembre à Saint-Georges et a permis d’amasser un montant record de 51 000 $.

Plus de 165 convives ont participé à l’événement organisé par Mario « Poker » Roy et Bernard Gilbert, propriétaire de La Cage – Brasserie sportive de Saint-Georges.

Grâce à la générosité des invités, des donateurs et des commanditaires, les fonds recueillis permettront de soutenir la mission de l’organisme, qui vient en aide aux proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

« Derrière chaque don, il y a un geste d’espoir pour les membres de l’entourage d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale. Ces proches aidants portent souvent un fardeau invisible, fait de fatigue, d’inquiétudes et parfois de solitude. Grâce à la générosité démontrée lors de cette soirée, nous pourrons non seulement leur offrir un espace d’écoute et de répit, mais aussi consolider nos services afin d’accompagner un plus grand nombre de familles », a souligné Catherine Cliche, directrice générale de l’organisme.

Le conseil d’administration et l’équipe de Le Sillon ont tenu à remercier chaleureusement les deux organisateurs pour leur engagement renouvelé, ainsi que l’ensemble des participants et partenaires.

Fondé il y a 37 ans, Le Sillon est un organisme à but non lucratif qui offre du soutien psychosocial aux proches de personnes atteintes d’un trouble majeur de santé mentale. Son action vise à prévenir l’épuisement, à renforcer les capacités relationnelles des proches et à préserver leur équilibre psychologique.