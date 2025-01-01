Le 24DH Saint-Georges Ford amasse 66 000$ pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Les organisateurs du 24DH Saint-Georges Ford, Carl Breton, Louis Larochelle, François Bégin, Vincent Doyon, François Dupuis et Maryse Rodrigue, ont remis un montant de 66 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

C'est lors d'une conférence de presse tenue à l'hôpital de Saint-Georges que ce chèque a été remis en présence du conseil d'administration de la Fondation. Il est le fruit de la 10e édition du match de hockey de 24 heures, qui s’est déroulé en mai dernier avec une soixantaine de joueurs passionnés.

L’événement, devenu une tradition dans la région, vise à soutenir concrètement les soins de santé offerts localement.

« C'est important pour nous de donner », a mentionné Carl Breton pendant la conférence. « On a la chance d'avoir aucun enfant malade. »

Depuis sa création, le 24DH Saint-Georges Ford a permis de remettre plus d’un demi-million de dollars à la Fondation, contribuant ainsi de manière significative à l’amélioration des services de santé dans la région.

Les fonds remis à la Fondation permettront l’acquisition d’équipements médicaux, avec une attention particulière portée aux besoins des enfants. Grâce à cette initiative, l'hôpital de Saint-Georges est notamment doté d'un ventilateur spécial pour les enfants, qui ne se trouvent pas dans les autres hôpitaux de la région.