Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

10e édition

Le 24DH Saint-Georges Ford amasse 66 000$ pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

durée 16h30
15 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les organisateurs du 24DH Saint-Georges Ford, Carl Breton, Louis Larochelle, François Bégin, Vincent Doyon, François Dupuis et Maryse Rodrigue, ont remis un montant de 66 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin. 

C'est lors d'une conférence de presse tenue à l'hôpital de Saint-Georges que ce chèque a été remis en présence du conseil d'administration de la Fondation. Il est le fruit de la 10e édition du match de hockey de 24 heures, qui s’est déroulé en mai dernier avec une soixantaine de joueurs passionnés.

L’événement, devenu une tradition dans la région, vise à soutenir concrètement les soins de santé offerts localement. 

« C'est important pour nous de donner », a mentionné Carl Breton pendant la conférence. « On a la chance d'avoir aucun enfant malade. »

Depuis sa création, le 24DH Saint-Georges Ford a permis de remettre plus d’un demi-million de dollars à la Fondation, contribuant ainsi de manière significative à l’amélioration des services de santé dans la région.

Les fonds remis à la Fondation permettront l’acquisition d’équipements médicaux, avec une attention particulière portée aux besoins des enfants. Grâce à cette initiative, l'hôpital de Saint-Georges est notamment doté d'un ventilateur spécial pour les enfants, qui ne se trouvent pas dans les autres hôpitaux de la région. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’Association bénévole Beauce-Sartigan a fêté ses 45 ans

Publié hier à 15h00

L’Association bénévole Beauce-Sartigan a fêté ses 45 ans

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) a célébré ses 45 années d’existence en organisant une grande journée de reconnaissance, le vendredi 12 septembre, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges. Cet anniversaire était alors l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui, par leur implication, sont la véritable force vive de ...

LIRE LA SUITE
Une soirée-bénéfice rapporte 51 000 $ pour l’organisme Le Sillon

Publié hier à 8h00

Une soirée-bénéfice rapporte 51 000 $ pour l’organisme Le Sillon

La 8e édition de la soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon s’est tenue ce samedi 13 septembre à Saint-Georges et a permis d’amasser un montant record de 51 000 $. Plus de 165 convives ont participé à l’événement organisé par Mario « Poker » Roy et Bernard Gilbert, propriétaire de La Cage – Brasserie sportive de ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 13 septembre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 6 septembre Un tout nouveau sentier pédestre au Domaine Taschereau Les gestionnaires du Domaine Taschereau – Parc nature de Sainte-Marie-de-Beauce ont officiellement inauguré, jeudi, le  tout nouveau ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge