L’Association bénévole Beauce-Sartigan a fêté ses 45 ans

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) a célébré ses 45 années d’existence en organisant une grande journée de reconnaissance, le vendredi 12 septembre, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.

Cet anniversaire était alors l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui, par leur implication, sont la véritable force vive de l’ABBS : ses bénévoles. Plus d’une centaine d’entre eux se sont alors réunis pour recevoir certificats d’appréciation et prix de présence.

« Depuis 45 ans, l’ABBS est portée par l’élan de générosité des bénévoles de Beauce-Sartigan. Sans eux, rien ne serait possible. Cette journée est notre façon de dire merci », a souligné Nathalie Toulouse, directrice de l’ABBS.

La journée s'est tenu dans une ambiance joviale et musicale, en présence de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Jason Groleau, député fédéral de Beauce, ainsi que de Claude Morin, maire de Saint-Georges.