Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour la Maison de la Famille

Des pilotes beaucerons font découvrir le ciel à 45 enfants à Saint-Georges

durée 10h00
16 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le samedi 6 septembre, l’aéroport de Saint-Georges a été le théâtre d’une activité inoubliable pour 45 enfants et leurs familles. En collaboration avec La Maison de la Famille, l’Aérofête de Beauce inc. et le Club Aéronautique de Beauce, neuf pilotes beaucerons ont offert gracieusement des tours d’avion et d’hélicoptère, totalisant 22 vols et plus de 11 heures dans les airs.

Le bonheur était visible autant chez les enfants que chez les parents, certains émus aux larmes. Une expérience marquante aussi pour les pilotes bénévoles, heureux de pouvoir redonner à la communauté.

« Depuis plusieurs années, j’ai indiqué à la Maison de la Famille vouloir offrir des tours d’avion aux enfants, et on a pu le faire pour quelques-uns. Au fil du temps, je leur ai finalement dit qu’on aurait aimé en faire encore plus, à savoir donner 50 tours », a expliqué Hugues Drouin, l’un des pilotes impliqués.

Initialement prévue en juin, l’activité avait été reportée en raison des conditions météo défavorables. « On a essayé de le faire au mois de juin, mais la météo n’était pas terrible. On l’a donc fait ce samedi 6 septembre. On a eu 45 enfants qui ont volé avec nous et on a réalisé plus d’une vingtaine de vols en avion et en hélicoptère. Les gens étaient très heureux et nous aussi, car ça nous a permis de redonner. Les enfants pleuraient et certains parents aussi, c’était extraordinaire de voir ça. »

Voici la liste des pilotes ayant participé à cette événement : Michael Turcotte, Benoit Bélanger, Pierre Vermette, Gilles Lessard, Hugues Drouin, Jeannot Drouin, Sylvain Caouette, Simon Drouin et Tom Redmond.

Ce geste généreux de la communauté aérienne beauceronne restera certainement gravé dans la mémoire de ces jeunes et de leurs familles, qui ont eu, le temps d’un vol, la tête dans les nuages et le cœur rempli de gratitude.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le 24DH Saint-Georges Ford amasse 66 000$ pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Publié hier à 16h30

Le 24DH Saint-Georges Ford amasse 66 000$ pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Les organisateurs du 24DH Saint-Georges Ford, Carl Breton, Louis Larochelle, François Bégin, Vincent Doyon, François Dupuis et Maryse Rodrigue, ont remis un montant de 66 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.  C'est lors d'une conférence de presse tenue à l'hôpital de Saint-Georges que ce chèque a été remis en présence du conseil ...

LIRE LA SUITE
L’Association bénévole Beauce-Sartigan a fêté ses 45 ans

Publié hier à 15h00

L’Association bénévole Beauce-Sartigan a fêté ses 45 ans

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) a célébré ses 45 années d’existence en organisant une grande journée de reconnaissance, le vendredi 12 septembre, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges. Cet anniversaire était alors l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui, par leur implication, sont la véritable force vive de ...

LIRE LA SUITE
Une soirée-bénéfice rapporte 51 000 $ pour l’organisme Le Sillon

Publié hier à 8h00

Une soirée-bénéfice rapporte 51 000 $ pour l’organisme Le Sillon

La 8e édition de la soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon s’est tenue ce samedi 13 septembre à Saint-Georges et a permis d’amasser un montant record de 51 000 $. Plus de 165 convives ont participé à l’événement organisé par Mario « Poker » Roy et Bernard Gilbert, propriétaire de La Cage – Brasserie sportive de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge