Des pilotes beaucerons font découvrir le ciel à 45 enfants à Saint-Georges

Le samedi 6 septembre, l’aéroport de Saint-Georges a été le théâtre d’une activité inoubliable pour 45 enfants et leurs familles. En collaboration avec La Maison de la Famille, l’Aérofête de Beauce inc. et le Club Aéronautique de Beauce, neuf pilotes beaucerons ont offert gracieusement des tours d’avion et d’hélicoptère, totalisant 22 vols et plus de 11 heures dans les airs.

Le bonheur était visible autant chez les enfants que chez les parents, certains émus aux larmes. Une expérience marquante aussi pour les pilotes bénévoles, heureux de pouvoir redonner à la communauté.

« Depuis plusieurs années, j’ai indiqué à la Maison de la Famille vouloir offrir des tours d’avion aux enfants, et on a pu le faire pour quelques-uns. Au fil du temps, je leur ai finalement dit qu’on aurait aimé en faire encore plus, à savoir donner 50 tours », a expliqué Hugues Drouin, l’un des pilotes impliqués.

Initialement prévue en juin, l’activité avait été reportée en raison des conditions météo défavorables. « On a essayé de le faire au mois de juin, mais la météo n’était pas terrible. On l’a donc fait ce samedi 6 septembre. On a eu 45 enfants qui ont volé avec nous et on a réalisé plus d’une vingtaine de vols en avion et en hélicoptère. Les gens étaient très heureux et nous aussi, car ça nous a permis de redonner. Les enfants pleuraient et certains parents aussi, c’était extraordinaire de voir ça. »

Voici la liste des pilotes ayant participé à cette événement : Michael Turcotte, Benoit Bélanger, Pierre Vermette, Gilles Lessard, Hugues Drouin, Jeannot Drouin, Sylvain Caouette, Simon Drouin et Tom Redmond.

Ce geste généreux de la communauté aérienne beauceronne restera certainement gravé dans la mémoire de ces jeunes et de leurs familles, qui ont eu, le temps d’un vol, la tête dans les nuages et le cœur rempli de gratitude.