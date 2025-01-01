Trente logements abordables pour aînés inaugurés à Saint-Prosper

La Maison Héritage Abénaki, une nouvelle résidence comprenant 30 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d’autonomie, a été officiellement inaugurée ce mardi 16 septembre à Saint-Prosper, en présence des partenaires gouvernementaux et municipaux.

Ce projet d’envergure, évalué à plus de 12,3 millions de dollars, est le fruit d’une collaboration entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Municipalité de Saint-Prosper et l’organisme Maison Héritage Abénaki.

Située au cœur du village, à proximité des services essentiels, la Maison Héritage Abénaki vise à favoriser le maintien en communauté des aînés, en leur offrant des logements adaptés, confortables et sécuritaires.

Une mobilisation locale et gouvernementale

Le financement de ce chantier a été rendu possible grâce à une aide de 6,3 M$ de la Société d’habitation du Québec (SHQ), qui garantit aussi le prêt hypothécaire de l’organisme. Le gouvernement du Canada a injecté 4,5 M$ supplémentaires via l’Initiative pour la création rapide de logements, et la Municipalité de Saint-Prosper a pour sa part offert le terrain ainsi qu’un crédit de taxes foncières sur 20 ans, évalué à plus de 1 M$.

« C'est un très beau projet, surtout lorsque l'on parle de logements abordables. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on vit une situation, y compris dans les plus petites municipalités, où l'on souhaite que nos gens demeurent à l'intérieur. On veut avoir accès à des services de santé à proximité, à l'épicerie ou encore à la pharmacie », a lancé Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux petites et moyennes entreprises ainsi que député de Beauce-Sud.

« Cet investissement de notre gouvernement, accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins des différentes clientèles de toutes les régions du Québec. Je félicite Maison Héritage Abénaki d'avoir pris l'initiative de ce projet rassembleur, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui y ont participé », a-t-il complété.

Le maire Alain Maheux a lui aussi salué le travail collectif ayant mené à cette réalisation : « La Maison Héritage Abénaki est maintenant une réalité! Cette nouvelle résidence pour aînés constitue une option de choix pour les gens de Saint-Prosper et des environs, leur permettant de demeurer dans leur milieu tout en profitant d'un environnement de vie de grande qualité. Un merci tout particulier à la Municipalité de Saint-Prosper, qui a cru au projet dès le départ et qui s'y est impliquée activement. Cette réalisation représente une grande fierté pour notre belle communauté. »

« Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir le vieillissement à domicile. C’est une belle réussite collective et une grande fierté pour toute la Beauce », a souligné Caroline Proulx, ministre responsable des Aînés.

Un soutien concret pour les aînés à faible revenu

Jusqu’à 24 des 30 logements seront admissibles au Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui permettra aux locataires de ne payer que 25 % de leur revenu en loyer. Cette mesure est financée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité.

Pour le président de l’organisme Maison Héritage Abénaki, Rosaire Roy Jr., cette inauguration marque un tournant : « Elle saura offrir aux aînés de la région un milieu de vie confortable et sécuritaire dans un environnement de services de proximité pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. »

À noter que la Maison Héritage Abénaki tiendra une journée porte ouverte le dimanche 28 septembre de 11h à 14h pour les personnes qui souhaiteraient visiter et prendre de l'information.