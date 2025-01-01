« L’Art en soi » : les jeunes de Beauce-Centre s’expriment sur la santé mentale

Plus de 70 personnes se sont rassemblées ce vendredi 12 septembre à la Maison des jeunes (MDJ) de Saint-Odilon pour assister au vernissage du projet L’Art en soi, une initiative portée par la Maison des jeunes Beauce-Centre afin de sensibiliser les adolescents à la santé mentale à travers l’art.

Le projet, déployé dans les cinq maisons des jeunes du territoire, a permis de créer des espaces inclusifs où les jeunes ont pu s’exprimer librement, découvrir de nouvelles passions et se sentir valorisés. Le fruit de ce travail a été présenté au public lors de cette soirée de clôture.

Au fil des derniers mois, les jeunes ont participé à divers ateliers de création et de sensibilisation, allant de l’arts visuels à la musique, en passant par l’expression orale. Deux œuvres collectives ont été réalisées en collaboration avec les résidents de la Résidence Sainte-Famille de Tring-Jonction et les enfants du CPE Au jardin de Dominique.

La soirée s’est aussi animée grâce à une prestation musicale de Marc-Antoine Delage, ancien participant de Star Académie, et à une disco participative organisée avec le studio Mixbus, en partenariat avec la Ville de Saint-Joseph.

« C’est beau de voir les jeunes déployer tout leur talent! L’Art en soi leur a permis de parler à leur façon de santé mentale et d’exprimer ce qu’ils vivent. Toutes les œuvres racontent une histoire, des défis, des émotions fortes. Le projet a donné lieu à de belles collaborations avec le milieu », a témoigné Véronique Gilbert, directrice générale de la MDJ Beauce-Centre.

Un appui financier pour un projet rassembleur

Le projet L’Art en soi a pu voir le jour grâce à un soutien financier de 30 000 $ du gouvernement du Québec, accordé dans le cadre de l’appel de projets Culture pour la santé mentale des jeunes 2024-2025.

« En misant sur les effets positifs de la culture et de l’art, la Maison des jeunes Beauce-Centre joue un rôle essentiel dans la prévention et la mobilisation en faveur de la santé mentale des jeunes. Notre gouvernement est fier d’avoir contribué à cette initiative rassembleuse », a souligné Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

La Maison des jeunes Beauce-Centre accueille les jeunes de 12 à 17 ans dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Elle se veut un lieu d’écoute, d’accompagnement et de relation d’aide, où les jeunes peuvent s’impliquer, se divertir et être orientés vers des ressources au besoin.