Postes Canada suspend la livraison du Courrier de quartier

Depuis ce lundi 15 septembre à 00 h 01, les articles de Courrier de quartier ne sont plus livrés à travers le pays, incluant en Chaudière-Appalaches, en raison d’une interdiction imposée par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Cette décision concerne uniquement le publipostage sans adresse — comme les circulaires, les journaux et prospectus publicitaires — et n’affecte pas les articles adressés ni les colis.

Face à l’annonce syndicale, Postes Canada a cessé immédiatement d’accepter tout nouvel article de Courrier de quartier dans ses établissements, bureaux de poste, postes de facteurs et centres de traitement. Même les envois déjà présents dans le réseau seront retenus jusqu’à nouvel ordre.

« Cette décision a une incidence sur des milliers d’entreprises canadiennes qui envoient par la poste des renseignements et des offres à leur clientèle », a souligné Postes Canada dans un communiqué transmis aux clients commerciaux.

Les autres services maintenus

L’arrêt concerne uniquement le publipostage non adressé. Les services comme le courrier personnalisé, les colis, le courrier transactionnel et le ciblage par code postal demeurent actifs et livrés normalement, précise la société d’État.

Alors que plusieurs entreprises de la région s’appuient sur le Courrier de quartier pour diffuser leurs offres ou leurs circulaires, cette suspension survient à un moment stratégique de l’année, alors que s’amorce la préparation à la période des Fêtes. Postes Canada s’engage à tenir ses clients informés des développements.

La société d’État se dit déçue d’avoir appris la décision du STTP lors de la conférence de presse syndicale. Elle poursuit les négociations pour conclure de nouvelles conventions collectives, tout en affirmant vouloir adapter son modèle de livraison aux réalités actuelles.