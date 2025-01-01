Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En raison d’un conflit syndical

Postes Canada suspend la livraison du Courrier de quartier

durée 10h00
17 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Depuis ce lundi 15 septembre à 00 h 01, les articles de Courrier de quartier ne sont plus livrés à travers le pays, incluant en Chaudière-Appalaches, en raison d’une interdiction imposée par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Cette décision concerne uniquement le publipostage sans adresse — comme les circulaires, les journaux et prospectus publicitaires — et n’affecte pas les articles adressés ni les colis.

Face à l’annonce syndicale, Postes Canada a cessé immédiatement d’accepter tout nouvel article de Courrier de quartier dans ses établissements, bureaux de poste, postes de facteurs et centres de traitement. Même les envois déjà présents dans le réseau seront retenus jusqu’à nouvel ordre.

« Cette décision a une incidence sur des milliers d’entreprises canadiennes qui envoient par la poste des renseignements et des offres à leur clientèle », a souligné Postes Canada dans un communiqué transmis aux clients commerciaux.

Les autres services maintenus

L’arrêt concerne uniquement le publipostage non adressé. Les services comme le courrier personnalisé, les colis, le courrier transactionnel et le ciblage par code postal demeurent actifs et livrés normalement, précise la société d’État.

Alors que plusieurs entreprises de la région s’appuient sur le Courrier de quartier pour diffuser leurs offres ou leurs circulaires, cette suspension survient à un moment stratégique de l’année, alors que s’amorce la préparation à la période des Fêtes. Postes Canada s’engage à tenir ses clients informés des développements.

La société d’État se dit déçue d’avoir appris la décision du STTP lors de la conférence de presse syndicale. Elle poursuit les négociations pour conclure de nouvelles conventions collectives, tout en affirmant vouloir adapter son modèle de livraison aux réalités actuelles.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,5 %

Publié à 12h00

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,5 %

La Banque du Canada a annoncé ce mercredi 17 septembre une réduction de son taux directeur de 25 points de base, le faisant passer de 2,75 % à 2,5 %, dans un contexte marqué par le ralentissement économique mondial et les conséquences des droits de douane imposés par les États-Unis. Cette décision survient alors que le produit intérieur brut ...

LIRE LA SUITE
Trente logements abordables pour aînés inaugurés à Saint-Prosper

Publié hier à 15h00

Trente logements abordables pour aînés inaugurés à Saint-Prosper

La Maison Héritage Abénaki, une nouvelle résidence comprenant 30 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d’autonomie, a été officiellement inaugurée ce mardi 16 septembre à Saint-Prosper, en présence des partenaires gouvernementaux et municipaux. Ce projet d’envergure, évalué à plus de 12,3 millions de dollars, est le ...

LIRE LA SUITE
« L’Art en soi » : les jeunes de Beauce-Centre s’expriment sur la santé mentale

Publié hier à 14h00

« L’Art en soi » : les jeunes de Beauce-Centre s’expriment sur la santé mentale

Plus de 70 personnes se sont rassemblées ce vendredi 12 septembre à la Maison des jeunes (MDJ) de Saint-Odilon pour assister au vernissage du projet L’Art en soi, une initiative portée par la Maison des jeunes Beauce-Centre afin de sensibiliser les adolescents à la santé mentale à travers l’art. Le projet, déployé dans les cinq maisons des jeunes ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge