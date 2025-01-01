Nous joindre
Baisse de 25 points

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,5 %

17 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Banque du Canada a annoncé ce mercredi 17 septembre une réduction de son taux directeur de 25 points de base, le faisant passer de 2,75 % à 2,5 %, dans un contexte marqué par le ralentissement économique mondial et les conséquences des droits de douane imposés par les États-Unis.

Cette décision survient alors que le produit intérieur brut (PIB) du Canada a chuté d’environ 1,5 % au deuxième trimestre, notamment en raison de la forte baisse des exportations, qui ont reculé de 27 %. Le marché du travail est également en perte de vitesse : le taux de chômage a grimpé à 7,1 % en août, et la croissance des salaires continue de se modérer.

« Les pertes d’emplois se sont concentrées dans les secteurs sensibles au commerce, et les intentions d’embauche sont en baisse », peut-on lire dans le communiqué officiel.

La Banque observe aussi un ralentissement de la croissance économique mondiale, notamment aux États-Unis, dans la zone euro et en Chine, où les investissements diminuent. L’inflation américaine est en hausse, certaines entreprises répercutant les coûts des tarifs douaniers sur leurs prix de vente.

Au Canada, l’inflation globale s’élevait à 1,9 % en août, tandis que l’inflation sous-jacente avoisinait 2,5 %. La Banque note cependant que l’élan inflationniste s’est essoufflé depuis le début de l’année. Le retrait par le gouvernement fédéral de plusieurs droits de douane de rétorsion sur les produits américains devrait également alléger les pressions à la hausse sur les prix.

Soutenir l’économie, maintenir la stabilité

Le Conseil de direction de la Banque justifie cette baisse de taux par le besoin de « mieux équilibrer les risques » dans un climat incertain. Il affirme vouloir préserver la confiance de la population envers la stabilité des prix tout en soutenant la croissance.

La prochaine annonce concernant le taux directeur est prévue pour le 29 octobre prochain, en même temps que la publication du prochain Rapport sur la politique monétaire.

