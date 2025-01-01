La Société du Patrimoine des Beaucerons organise sa 2e Soirée-bénéfice

La Société du Patrimoine des Beaucerons tiendra sa deuxième soirée-bénéfice le jeudi 6 novembre prochain au Club de golf de Saint-Georges.

La soirée sera sous la présidence d’honneur du député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin.

Elle se déroulera en formule vins et fromages dans une ambiance musicale animée par le pianiste beauceron Nathan Loignon.

Notons que la Société du patrimoine des Beaucerons est un organisme situé à Saint-Joseph et ayant comme objectif d’acquérir, sauvegarder et diffuser le patrimoine de notre région. Elle est soutenue par les 3 MRC de la Beauce.

« Conserver l’histoire de la Beauce est un réel enjeu. Le travail accompli par les bénévoles de l’organisme est colossal et mérite notre support. Féru de notre histoire régionale, j’ai accepté la présidence d’honneur afin de continuer, pour les prochaines générations, à propulser l’histoire de nos parents et nos grands parents. J’invite tout le monde à se joindre à nous pour cette soirée avec Nathan Loignon », a mentionné Samuel Poulin.

Les billets sont en vente au coût de 150 $, avec la possibilité de réserver une table de 8 personnes pour 1 200$. Pour se faire, communiquez directement avec la Société du patrimoine des Beaucerons au 418 397-6379 ou au administration@spbbeauce.ca .

